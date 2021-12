Queima de fogos marca os minutos iniciais de 2022 em Itapemirim

É tempo de celebrar e renovar as esperanças. Para comemorar a chegada de 2022, a Prefeitura de Itapemirim vai promover, entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, 10 minutos de queima de fogos em três pontos do município: um na orla de Itaoca, outro na praia de Itaipava e o terceiro na sede do município, na Vila de Itapemirim.

Duas balsas com fogos de artifício serão posicionadas na orla de Itaoca e em Itaipava, além de outros dois pontos fixos para o espetáculo pirotécnico nos minutos iniciais do novo ano, sendo um no píer dos pescadores e o outro na região central do município.

Para acompanhar a queima de fogos, a Prefeitura de Itapemirim orienta para que os munícipes observem a necessidade do cumprimento dos protocolos sanitários, com o uso de máscaras faciais, higienização das mãos com álcool 70º e distanciamento social adequado.



Como medida de prevenção contra a disseminação da Covid-19, a Prefeitura também suspendeu toda e qualquer atividade artística, como shows ou apresentações culturais durante o Réveillon, além de tendas nas praias.