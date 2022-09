Quer imprimir o título de eleitor em casa? Saiba como fazer pela internet

today21 de setembro de 2022 remove_red_eye19

Você sabia que pode imprimir o título eleitoral sem precisar sair de casa? Se antes os novos títulos feitos por meio do Título Net só podiam ser visualizados pelo aplicativo e-Título, agora podem ser baixados no formato PDF para serem impressos. A impressão pode ser feita por meio do serviço on-line Autoatendimento do Eleitor, na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para eleitoras e eleitores que têm cadastro regular na Justiça Eleitoral.

Ou seja, todos os eleitores com as obrigações em dia ou que regularizaram o documento dentro do prazo de 4 de maio deste ano, podem imprimir o título e utilizar normalmente no dia da eleição.

A plataforma também passou a ser mais responsiva, podendo ser usada com segurança e funcionalidade em smartphones e tablets.

O título impresso possui um QR Code que valida o documento como oficial.

Passo a passo

Na página do TSE (www.tse.jus.br) basta acessar a primeira aba – Eleitor e Eleições – e, em seguida, escolher a opção “Autoatendimento do Eleitor”. Nesta página está o botão “Imprimir Título Eleitoral”. Ao clicar, o sistema vai abrir um espaço para preenchimento do nome completo ou do número do título, ou ainda, o CPF. Deve-se preencher também a data de nascimento, o nome da mãe e o nome do pai.

Por meio do Autoatendimento do Eleitor também é possível, consultar o local de votação.

Acesse e fique por dentro!!

fonte TSE