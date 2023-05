Rapper Thiagão lança novo álbum pela New Music Brasil

today5 de maio de 2023 remove_red_eye35

O rapper paranaense Thiagão anuncia seu novo projeto: “Aguenta Mais Um Pouquinho”, em parceria com Dj Samu AKA Suguiura, Mano Fler e patetacodigo43. São oito músicas inéditas!

Nesta sexta-feira (dia 5), o rapper Thiagão, consagrado na cena do rap gospel, lança um álbum completo, pela New Music Brasil: “Aguenta Mais Um Pouquinho”. Com oito faixas do subgênero rap consciente, o álbum já está disponível em todas as plataformas digitais.

O projeto contou com o arranjo e produção musical do Dj Samu AKA Suguiura. E além do próprio Thiagão, os rappers Mano Fler e patetacodigo43 participaram da composição das músicas. “Escrevemos juntos a maioria das letras, o que normalmente não acontece. Geralmente cada um escreve a sua parte e depois se reúnem pra gravar, ou cada um grava na sua cidade. Já nesse trabalho, todos nós colaboramos no momento da criação e composição. Como somos todos do Paraná e já temos uma amizade de longa data, essa proximidade com certeza colaborou pra pensarmos nesse projeto”, explica Thiagão.

Assim, a colaboração entre os artistas resultou em oito músicas repletas de reflexões, compondo um projeto que alerta os ouvintes para os perigos do mundo e valoriza os princípios cristãos. “O álbum tem várias mensagens. Falamos sobre fé e sobre o peso das nossas escolhas. Alertamos sobre a vida do crime e também trouxemos mensagens de esperança para os ouvintes. Eu gostaria que minha filha ouvisse o álbum, e consequentemente trabalhei em cada música pensando que o filho de alguém vai ouvir e de alguma maneira ser tocado por uma mensagem consciente”, detalha Thiagão.

Além disso, uma das faixas leva o próprio nome do projeto: “Aguenta Mais Um Pouquinho”, podendo ser considerada a música principal do álbum. Thiagão explica que “o nome é um grito de esperança, em tempos em que as lutas e problemas parecem estar mais potencializados e muita gente tem desistido de viver”. Nas palavras do artista, “a mensagem da música é pra que não desistam, por mais difícil que seja o que nos resta é aguentar. A vida bate e temos que aprender a apanhar. Se tem algo que todo ser humano tem em comum é que vamos sofrer ao longo da vida. O que nos resta é aguentar”.

Por fim, Thiagão afirma que o projeto é algo novo, moderno no sentido de produção e cheio de coração e empatia. “Desde já quero agradecer a Deus por nos permitir acreditar que podemos ajudar essa juventude com nossa arte, que podemos alcançar famílias e mudar vidas. O Paraná foi bem representado, o rap foi bem representado”, conclui Thiagão.