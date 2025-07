RDS Papagaio colabora em projeto de preservação dos manguezais de Guarapari

A equipe da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, de Anchieta, está colaborando com o projeto “Vozes dos Manguezais de Guarapari (ES): Diagnóstico e Ações para a Proteção e Conscientização”, desenvolvido pelo IFES – Campus Piúma.

A iniciativa tem como objetivo principal construir um diagnóstico ambiental dos manguezais de Guarapari, implementar ações de restauração ecológica, monitoramento e conscientização junto às comunidades locais, promovendo o engajamento social frente aos impactos ambientais sofridos por esses ecossistemas.

O projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), por meio do Termo de Outorga 005/2025, e conta com a participação de especialistas, educadores e agentes ambientais. A proposta visa estimular a proteção dos manguezais a partir do conhecimento científico aliado ao saber popular, construindo estratégias de preservação e sustentabilidade junto à população.

A participação da equipe da RDS Papagaio reforça o compromisso da Prefeitura de Anchieta com ações intermunicipais em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável da região.