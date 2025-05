Recanto da Sereia ganha redutor de velocidade para reduzir acidentes fatais

Aparelho foi instalado pela Semobi entre os km 28 e 29 da ES-060, no trecho que dá acesso ao bairro, após indicação feita pelo deputado estadual Gandini, que ouviu o apelo da comunidade, preocupada com o número crescente de acidentes na rodovia

Mais segurança na Rodovia do Sol. A entrada do bairro Recanto da Sereia, na ES-060, acaba de receber um redutor de velocidade vertical, limitando o tráfego a 80 km/h. A medida foi implantada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), após indicação feita pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), em 21 de agosto de 2024.

O deputado atende a um pedido da comunidade, preocupada com os constantes acidentes com vítimas fatais no local.

O trecho, localizado entre os quilômetros 28 e 29 da rodovia, é conhecido pelo fluxo intenso de veículos e pela necessidade de maior atenção à segurança dos moradores e motoristas que circulam na região. A instalação do redutor era uma demanda da comunidade local, que sofria com os riscos de acidentes e a alta velocidade dos veículos que acessam o bairro.

“Esse era um pedido antigo da comunidade e que abraçamos com responsabilidade. A instalação do redutor traz mais tranquilidade e preserva vidas. Segurança no trânsito também é prioridade do nosso mandato”, afirmou Gandini, que preside a Comissão Especial de Fiscalização das BRs-101, 262 e da Rodovia do Sol, na Assembleia Legislativa.

“Queremos uma rodovia com trânsito mais humano, seguro e eficiente, principalmente para quem mora nas comunidades ao longo do trajeto”, reforçou o deputado.

O parlamentar também destacou que essa é mais uma conquista do seu trabalho em defesa da mobilidade e da segurança viária.

Gandini foi um dos principais articuladores, junto ao governador Renato Casagrande (PSB), do fim da cobrança de pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, uma luta histórica que impactou positivamente milhares de capixabas.

A atuação de Gandini tem se voltado para garantir qualidade de vida às pessoas que transitam nas vias estaduais e também para assegurar que as intervenções públicas estejam alinhadas às necessidades das populações locais.

