Recanto do Sol: unidade de saúde e posto dos Correios são reformados em Anchieta

today2 de junho de 2020 remove_red_eye31

Na semana passada o prefeito Fabrício Petri entregou à comunidade de Recanto do Sol, em Anchieta, as obras de reforma da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e da agência comunitária dos Correios. Devido a necessidade de evitar aglomeração, as solenidades aconteceram com um pequeno grupo de pessoas, seguindo todas as recomendações sanitárias.

A agência dos Correios local recebeu reforma, novos móveis e outras intervenções para garantir um espaço mais adequado para realização dos serviços.

Já a ESF de Recanto do Sol recebeu reforma com ampliação, instalação de acessibilidade para os banheiros e outras melhorias, a fim de atender com mais qualidade os usuários. O investimento foi de R$ 74.421,79, realizado pela empresa Atual Edificações Eireli.

A Prefeitura está reformando, ampliando e adaptando banheiros para acessibilidade em oito Estratégias de Saúde da Família (ESF) e no Pronto Atendimento Municipal (PA). O pacote contempla unidades da sede e do interior e para isso estão sendo investidos cerca de R$ 1,5 milhão. Além de Recanto do Sol, as obras já foram finalizadas na ESF e nos próximos dias serão concluídas em Parati, Córrego da Prata e Itaperoroma Baixa.

“Nossa intenção é reformar as unidades de saúde e o nosso PA, a fim de oferecer mais acessibilidade e qualidade no atendimento. É um investimento importante, pois precisamos oferecer, além de bons profissionais, locais e equipamentos de qualidade para atender a população”, disse o prefeito Fabrício Petri.

1- Reforma, ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Jabaquara, Córrego da Prata, Itaperoroma, Parati e Ubú

Empresa responsável: J. G. Construções E Transportes Ltda

Reforma ESFs em várias localidades Unidades Total ESF Córrego da Prata R$ 53.898,10 ESF Itaperoroma R$ 27.124,46 ESF Jabaquara R$ 98.399,28 ESF Parati R$ 55.370,62 ESF Ubu R$ 35.290,88 Total Global R$ 270.083,34

2- Reforma, ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade das Estratégias de Saúde da Família (ESF) Centro II e Centro III

Empresa responsável: Factor Construtora Ltda – ME

Reforma das ESFs Item Escola Total 04 ESF Centro II R$ 122.007,61 05 ESF Centro III R$ 173.484,94 Total Global R$ 295.492,55

3- Reforma, ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Recanto do Sol

Empresa responsável: Atual Edificações Eireli

Reforma da ESF Item Escola Total 08 ESF Recanto do Sol R$ 74.421,79 Total Global R$ 74.421,79

4- Reforma, ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade do Pronto Atendimento Municipal (PA)

Empresa responsável: Mafra Construtora Ltda ME

Prazo de execução: 210 dias