Recanto dos Idosos de Guarapari lança campanha em busca de voluntários

today10 de março de 2025 remove_red_eye60

Com o tema “Seja voluntário do RISA”, o Recanto dos Idosos Santo Antônio (RISA) está em busca de voluntários apaixonados por ajudar o próximo e que queiram fazer a diferença no dia a dia dos idosos residentes. Na instituição, cada sorriso, cada palavra de carinho e cada gesto fazem toda a diferença.

Um dos objetivos da campanha é tornar o RISA um lar ainda mais acolhedor com voluntários que possam dedicar um pouco carinho e atenção: fazer companhia, escutar, conversar e acompanhar em passeios, por exemplo. “Acreditamos que dedicar tempo a alguém é um dos gestos mais valiosos que podemos oferecer. É uma demonstração de carinho e atenção genuína. Por isso, convidamos todos a se unirem a essa corrente do bem, compartilhando momentos que fazem a diferença”, destaca a presidente do RISA, Silvana Endlich.

Papel do voluntário

– Acompanhar os idosos em atividades recreativas, como passeios e jogos

– Ler livros ou contar histórias

– Auxiliar nas refeições

– Oferecer sua habilidade especial, como música, dança e aulas de artesanato, por exemplo

– Dedicar um tempo para escutar e conversar

Perfil do voluntário

Qualquer pessoa maior de 18 anos, com disponibilidade de algumas horas semanais e muita vontade de contribuir para o bem-estar dos idosos.

Benefícios de ser voluntário

– A oportunidade de transformar vidas

– Criar laços afetivos únicos

– Enriquecer a própria vida com momentos de amor e aprendizado

Como se tornar um voluntário do RISA

Entre em contato pelo telefone (27) 3261-5468 ou envie um e-mail para [email protected]

fonte HM Comunicação