Reconhecimento nacional: Guarapari integra o Mapa do Turismo Brasileiro 2025

today28 de abril de 2025 remove_red_eye134

A cidade de Guarapari comemora uma importante conquista ao ser oficialmente reconhecida como Município Turístico no novo Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado pelo Ministério do Turismo. Guarapari agora figura entre os apenas 10 municípios do Espírito Santo qualificados nessa categoria, destacando-se como um dos destinos prioritários do Estado. Trata-se de um reconhecimento nacional que reforça o papel do município como principal destino turístico capixaba, elevando sua visibilidade no cenário brasileiro.

O Mapa do Turismo Brasileiro passou por uma revisão criteriosa e teve uma redução significativa no número de municípios capixabas participantes. Agora, são apenas 36 cidades do Espírito Santo presentes no mapa — uma diminuição que reflete critérios mais rigorosos de inclusão em comparação a edições anteriores. Desses 36 municípios, 10 foram classificados como “Municípios Turísticos” (caso de Guarapari) e os outros 26 como “Municípios de Apoio ao Turismo”, voltados a dar suporte complementar.

O novo mapa, atualizado pelo Ministério do Turismo, é um instrumento estratégico que orienta o desenvolvimento de políticas públicas, definindo quais regiões e municípios devem ser trabalhados prioritariamente no setor. Estar entre os municípios turísticos qualificados significa que Guarapari atendeu a todos os requisitos exigidos e se destaca por sua vocação turística consolidada, ao contrário de muitas cidades que ficaram de fora ou foram rebaixadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo de Guarapari (SEMTUR), essa conquista é fruto de um trabalho coordenado e eficiente. “Essa é uma vitória importante, resultado do empenho da equipe e do trabalho realizado pela SEMTUR agora em 2025”, afirmou o Secretário Municipal de Turismo, Fernando Otávio.

A inclusão de Guarapari no mapa abre caminho para novos investimentos no setor turístico local. Na prática, integrar o Mapa do Turismo Brasileiro amplia as oportunidades de obtenção de recursos e apoio federal — fator crucial para projetos de infraestrutura, promoção e capacitação turística. Municípios que não atingem a qualificação necessária tendem a perder acesso a verbas federais destinadas ao turismo.

Agora, com Guarapari devidamente reconhecida como Município Turístico, a cidade fica habilitada a pleitear financiamento para obras de melhoria da infraestrutura turística, participar de programas de capacitação de mão de obra e ampliar a divulgação de seus atrativos em campanhas de marketing promovidas pelo governo. Esse potencial de novos investimentos e parcerias fortalece o desenvolvimento sustentável do turismo e beneficia diretamente a economia local, gerando emprego e renda.

O Prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, reforçou que o turismo será sempre tratado como prioridade para o crescimento do município. Segundo ele, a visibilidade nacional conquistada com essa qualificação coloca Guarapari em posição de destaque, atraindo ainda mais olhares de investidores e turistas de todo o país.

Com esse reconhecimento no Mapa do Turismo Brasileiro 2025, Guarapari consolida sua imagem como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo e do Brasil. Fernando Otávio destaca: “A expectativa agora é de que o município colha os frutos dessa posição de destaque, aproveitando as novas oportunidades de investimento e fortalecendo ainda mais o turismo — um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social local”.