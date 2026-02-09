Recuperação do Rio Sena inspira debate ambiental liderado por Gandini na Ales

A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, presidida por Gandini, vai conhecer amanhã (10) as soluções do rio europeu nas áreas de tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana e que podem ser usadas no Espírito Santo

A experiência francesa na recuperação do Rio Sena será destaque na reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, amanhã (10), às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa.

Por iniciativa do presidente do colegiado, deputado estadual Gandini (PSD), o encontro vai transformar lições internacionais em propostas para fortalecer a preservação e a recuperação dos recursos hídricos do Espírito Santo, com foco especial no Rio Doce.

A Comissão volta a receber representantes do movimento River Planet, responsáveis pela Segunda Descida Ecológica do Rio Sena, na França, realizada entre agosto e setembro, em mais de 20 dias de expedição.

O grupo apresentará relatório técnico da travessia e sugestões de ações que podem ser adaptadas à realidade dos rios capixabas. Em junho de 2025, também por articulação de Gandini, o colegiado debateu o planejamento da expedição internacional. Agora, a nova reunião marca a etapa de apresentação de resultados e de análise das políticas públicas aplicadas na Bacia do Sena.

Segundo o ambientalista Alberto Pêgo, do River Planet, a expedição identificou avanços na qualidade ambiental do rio em comparação com a descida anterior, realizada em 2013. Ele destaca que a legislação francesa de recursos hídricos, de 1964, inspirou a brasileira, criada em 1997, mas que os resultados práticos obtidos na França ainda são mais consistentes.

Durante a travessia foram observadas soluções nas áreas de tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana — pontos considerados estratégicos para orientar políticas de revitalização de bacias hidrográficas no Brasil.

Ambientalistas capixabas desceram pela segunda vez o Rio Sena e vão apresentar os resultados aos deputados estaduais.

As informações também devem contribuir para a organização de uma nova Descida Ecológica do Rio Doce, prevista entre 4 de maio e 5 de junho. A última expedição completa no rio ocorreu em 1998.

Outro encaminhamento defendido por Gandini é a aproximação entre o governo do Espírito Santo e as instituições responsáveis pela Bacia do Sena, com foco em cooperação técnica e intercâmbio de boas práticas na gestão das águas.

créditos Gleberson Nascimento e River Planet