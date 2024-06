Rede de supermercados abre nova loja e cria 150 empregos em Vila Velha

Uma grande rede de supermercados escolheu Vila Velha para abrir sua 36ª loja no Estado do Espírito Santo. A nova unidade funcionará em uma área com 2.500 metros quadrados de espaço, no Piso G1 do Shopping Praia da Costa. O empreendimento – que vai gerar 150 novos empregos diretos – fortalece ainda mais o setor supermercadista da cidade e expande o mix de serviços em oferta para o consumidor canela-verde.

Everaldo Colodetti, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, afirmou que a abertura de uma ‘loja conceito’, neste momento, representa um avanço significativo para o setor da cidade, que já é muito bem atendida por outras empresas do ramo, consideradas como referências no Estado.

“A chegada de mais uma grande loja, que pertence a um importante grupo de supermercados, é um reflexo direto da melhoria do ambiente de negócios que a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo vem promovendo na cidade. Não é por acaso que nos últimos três anos Vila Velha se firmou como o melhor destino para novos investimentos no Espírito Santo”, afirmou.

A nova loja terá serviços qualificados e contará com adega, rotisseria, padaria, açougue, autosserviço de carnes e uma seção completa de hortifruti, além do serviço de “self check-out”, que permite o pagamento eletrônico de produtos sem a necessidade de passar pelos operadores de caixa.

A unidade representa, ainda, um novo conceito de loja, com serviços voltados especialmente para suprir as necessidades dos consumidores que residem na região, levando assim mais comodidade e praticidade aos clientes.

Além do supermercado, o Shopping Praia da Costa já confirmou a chegada de várias outras lojas a serem inauguradas ainda neste ano, incluindo: Natura, VR Collezioni, Usaflex, Olimpus Pré-Vestibular, Giraffas, Milky Moo, Restaurante Espetto Carioca e Fragance Maison.

Essas inaugurações contribuirão para diversificar ainda o mix de lojas e serviços oferecidos por este shopping, com o objetivo de aumentar o fluxo de visitantes e atrair um público cada vez mais variado.

foto ilustrativa