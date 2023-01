Rede Estadual conta com ferramentas para acompanhar frequência e desempenho dos estudantes

Os professores da Rede Pública Estadual de Ensino contam com ferramentas digitais que garantem o acompanhamento da frequência e do desempenho escolar dos estudantes. Isso é possível por meio do Sistema de Gestão Escolar (Seges), utilizando o Diário On-line, ou pelo aplicativo do Seges, que pode ser baixado em qualquer smartphone. Assim que os professores estiverem em local com acesso à internet, esses dados coletados via aplicativo do Seges são sincronizados no Diário On-line.

Os pais/responsáveis pelos estudantes também podem consultar informações sobre a vida escolar de seus filhos acessando o Boletim Escolar, que fornece todas as informações referentes à pontuação e à frequência dos estudantes. Para que os pais consigam acessar o Boletim Escolar dos filhos é necessário que a informação sobre o responsável esteja informada no cadastro do estudante. Para ter acesso ao Boletim Escolar dos filhos, os pais devem acessar o endereço eletrônico segespais.caedufjf.net.

Essas ferramentas, criadas pela Secretaria da Educação (Sedu), tem por objetivos modernizar o processo de registro dos lançamentos de frequência, de conteúdos e pontuação dos alunos, otimizando a rotina do trabalho docente, monitorar o fluxo escolar e o desempenho dos estudantes, de forma a gerar informações em tempo real para subsidiar o processo de tomada de decisões, proporcionar aos pais/responsáveis o acesso a informações atualizadas para acompanhamento da vida escolar dos alunos, além de monitorar a execução e a avaliação dos resultados das políticas públicas instituídas no âmbito da Educação Pública Estadual.