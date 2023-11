Reflexos positivos da tecnologia no agro serão debatidos em Vargem Alta

22 de novembro de 2023

“Conexão Digital de Inovação no Agro” acontece nesta quinta (23) e sexta-feira (24), no Parque de Exposições de Vargem Alta

Após passagem de sucesso por Montanha, o “Conexão Digital de Inovação no Agro” chega à Vargem Alta nesta quinta (23) e sexta-feira (24), no Parque de Exposições da cidade. O evento tem como proposta apresentar e debater os reflexos positivos da inovação e tecnologia no agronegócio, atividade econômica responsável por 30% do PIB Estadual.

Com ampla programação, o evento vai apresentar ao público as tendências e inovações no agro, que promovem inúmeros benefícios, como o aumento na produtividade, melhoria na eficiência dos serviços e uma produção mais sustentável. Além disso, especialistas de renome vão ministrar palestras destacando que a adoção de soluções inovadoras chegou para ficar.

Também vão ser apresentados paineis reforçando o uso da tecnologia na cultura e na educação inclusiva, como a Jade Autism, empresa que desenvolve softwares que apoiam crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodiversidades, possibilitando que escolas e professores ofereçam uma abordagem individualizada para cada aluno.

O público vai poder conhecer ainda o ônibus tecnológico, um veículo equipado onde acontecem aulas de robótica e até uma garrafa inteligente para beija-flor, que é útil no monitoramento deste tipo de ave.

O evento conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI).

Abertura

Autoridades como Bruno Lamas, Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Profissional e Elieser Rabelo, prefeito de Vargem Alta são presenças confirmadas na abertura do “Conexão Digital de Inovação no Agro”, no dia 23 de novembro. A cerimônia vai reunir ainda secretários municipais, vereadores e representantes da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

Participação de estudantes

Um público muito aguardado no evento é o formado por estudantes. Eles vão visitar os stands e conhecer as tecnologias inovadoras, esclarecendo dúvidas diretamente com os expositores.

Serviço

“Conexão Digital de Inovação no Agro”

Data: 23 e 24/11, das 9h30 às 20h

Local: Parque de Exposições de Vargem Alta

Entrada gratuita