Reforço na alimentação | Estudantes terão lanche ao chegar à escola em Vitória

today2 de fevereiro de 2022 remove_red_eye47

Frutas, leite com chocolate e biscoito, salada de frutas, vitamina com biscoito ou mingau. A partir de segunda-feira, dia 7 de fevereiro, ao chegar à escola, estudantes do Ensino Fundamental de Vitória terão um primeiro lanche antes do início das aulas. Nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei), essa prática já ocorre.

“Garantir esse lanche extra é uma grande conquista, especialmente para as crianças e estudantes que estão em condição de vulnerabilidade social. Reafirmamos nosso compromisso com as pessoas e consideramos a nossa responsabilidade na garantia da segurança alimentar para muitos dos nossos estudantes. Esse lanche de reforço logo no início do dia letivo, seja pela manhã ou no turno vespertino, é uma forma de propiciar melhores condições de aprendizagem aos nossos estudantes, porque quem senta na sala de aula com fome tem mais dificuldade em aprender”, destacou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.

Ao todo, serão 25.774 estudantes, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, beneficiados com a novidade.



Alimentação saudável

A Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar (Cane), equipe da Gerência de Gestão Escolar (GGE), é a responsável por definir o que será servido aos estudantes na chegada à escola. Assim, o lanche será composto de opções que permitem maior praticidade em sua preparação visando ao período disponível e o acompanhamento do estudante para a realização da refeição.



“É importante pensarmos e dialogarmos sobre o meio em que essas crianças e estudantes estão inseridos, pois o acesso à alimentação escolar de boa qualidade é um direito constitucional e uma das prioridades da Prefeitura de Vitória”, afirmou a coordenadora da Cane, Mariana Santiago.



Cada Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) criará estratégias para organizar o momento do primeiro lanche, que deverá ocorrer na primeira aula do turno, buscando atender às especificidades de estrutura física, tipologia de profissionais e organização pedagógica da unidade.



Como sugestão, a escola poderá adotar como possibilidades de encaminhamento conduzir os estudantes direto ao refeitório para receber o alimento e posteriormente adentrarem às respectivas salas de aula ou levá-los primeiramente às salas de aula e posteriormente encaminhar os estudantes ao refeitório, acompanhados por um profissional da escola.



Controle de qualidade

A alimentação escolar municipal está para além da oferta, é uma política pública consolidada, balizada pelos parâmetros e diretrizes preconizados pela Lei 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 06/2020. A alimentação servida nas unidades de ensino tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis de crianças e estudantes, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.



Os alimentos servidos nas escolas compõem cardápios balanceados e que garantem as necessidades nutricionais recomendadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ainda contemplam opções específicas para estudantes que apresentam restrições alimentares, como: diabetes, intolerância à lactose e ao glúten. Os cardápios também são elaborados considerando a cultura alimentar local.