Reforço na fiscalização de trânsito na Serra com câmeras de videomonitoramento

today19 de maio de 2023 remove_red_eye51

Uma novidade no Departamento de Operações de Trânsito (DOT) na Serra promete aumentar a fiscalização do trânsito local. Em breve, as 90 câmeras de videomonitoramento já instaladas no município, em razão do programa Olho Vivo, agora poderão fiscalizar se as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as medidas de segurança estão sendo seguidas corretamente pelos condutores.

Segundo o diretor do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), Fábio Alves, essa novidade é uma vertente de um dos sistemas de segurança mais tecnológicos do país. Esse feito possibilitará que os agentes de trânsito alocados dentro da Central de Videomonitoramento também fiscalizem o trânsito. É importante ressaltar que os agentes que atuam em viaturas vão continuar realizando o intenso e diário trabalho de fiscalização das principais vias municipais da Serra.

A utilização das câmeras para fiscalização é, inclusive, permitida por lei. A resolução 902/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada no Diário Oficial da União (DOU) no ano passado, “consolida normas de utilização de sistemas de videomonitoramento para fiscalização de trânsito nos termos do § 2º do art. 280 do CTB”. Se o condutor estiver ao celular ou sem o cinto de segurança, por exemplo, poderá ser multado através das câmeras – que serão sinalizadas.

No momento, está acontecendo a fase de implantação da sinalização vertical das câmeras de videomonitoramento, que mostrarão ao condutor que o trânsito na cidade está sendo totalmente observado, mesmo que não haja a presença física de agentes do DOT pela via pública.

Fábio avalia a nova forma de fiscalização como um avanço para o trânsito, principalmente no quesito educacional. “Isso é muito importante pro município, com toda sua frota veicular e uma extensão territorial muito grande, onde essa ferramenta tecnológica consegue visualizar a cidade e fiscalizar em um local concentrado, que seria a Central de Videomonitoramento”, afirma.

Redução de morte no trânsito

Como resultado de um trabalho intenso e contínuo, a Serra apresentou uma redução de 17% no número de fatalidades no trânsito. A conclusão é do primeiro quadrimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado, em uma queda de 24 para 20 mortes.

O diretor do DOT, Fábio Alves, enxerga o cenário como um momento de manter o foco para mais resultados. “Nós estamos presentes nas vias municipais, na fiscalização e focados na educação. Mas o mais importante é o que o município vem fazendo, investindo em mobilidade, melhorando as condições das vias municipais para melhorar a via de quem usa”, alega.

