Regras mais rígidas e segurança reforçada em Anchieta durante o carnaval 2021

today3 de fevereiro de 2021 remove_red_eye55

A segurança será reforçada durante o carnaval 2021 em Anchieta, mesmo sendo proibido som nas ruas e praias, bem como eventos que gerem aglomeração. A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e outros órgãos irão trabalhar em conjunto para garantir a ordem nas vias e balneários do município e impedir ações que possam trazer perigo à saúde pública.

Todas as ações foram definidas em uma reunião que aconteceu na tarde de ontem (02), envolvendo membros do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), cuja representatividade é composta pelo prefeito Fabrício Petri, Conselho Municipal de Segurança, Polícia Militar, Guarda Civil, Guarda Vidas, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias e gerências municipais. Também participaram membros da Sala de Situação para enfrentamento à Covid-19.

Este ano, em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, as medidas serão mais rígidas no controle do acesso ao município. Não será permitida aglomeração de pessoas, eventos de qualquer natureza e som nas praias e vias públicas. Com o novo decreto (nº 6096/2021) fica proibida a permanência de instrumentos amplificadores de som, mesmo que desligados, nas praias e praças da cidade.

Segundo o gerente da Guarda Civil Municipal, Wander Nogueira, haverá efetivo da guarda civil e de guarda-vidas empregados em todos os balneários. “Teremos também efetivo da defesa civil para atender as demandas de risco, além de agentes da guarda patrimonial que irão ajudar no controle de acesso ao balneário de Iriri e manter a segurança em prédios e espaços públicos. Também em conjunto com outros órgãos iremos ajudar na orientação das medidas de enfrentamento a pandemia e fiscalização”, explicou.

No balneário de Iriri será realizado o controle de acesso pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, de sexta (12) até quarta-feira de cinzas (17), onde todos os veículos serão abordados e os ocupantes serão instruídos preventivamente das proibições. Barreiras sanitárias também serão instaladas em pontos estratégicos durante os dias de carnaval.

Novos decretos com regras mais rígidas

Para este ano a prefeitura baixou dois novos decretos (6.096 e 6.097/201) que tornam mais rígidas as regras de proteção sonora e impedem a realização de eventos como blocos carnavalescos, batucadas, matinês, marchinhas, música ao vivo, entre outros que gerem aglomeração. Também este ano é proibida a permanência de instrumentos amplificadores de som, mesmo que desligados, nas praias e praças do município. Quem infringir terá o equipamento apreendido e poderá pagar uma multa de R$ 1.950, conforme a lei.

Nos demais balneários e circuitos turísticos também haverá blitz com abordagem de veículos e pessoas.