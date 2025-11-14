Reinauguração: biometria e prova teórica serão oferecidos em Alfredo Chaves pelo Detran

Com a reinauguração do Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Alfredo Chaves, ocorrido nesta sexta (14), o município passará a contar com serviços de coleta de biometria e prova teórica para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de serviços de renovação ou reciclagem.

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), reinaugurou o PAV implantando a Estação Mista de Biometria e Prova Teórica em Alfredo Chaves. A cerimônia contou com a presença do prefeito Hugo Luiz; do diretor do Detran, Givaldo Vieira; vereadores; secretários municipais e membros da comunidade.

A iniciativa faz parte das ações de modernização e descentralização dos serviços do Detran-ES, com o objetivo de oferecer mais comodidade e agilidade aos cidadãos. A nova estrutura permitirá que os moradores de Alfredo Chaves e municípios vizinhos realizem, de forma integrada, serviços de atendimento veicular, coleta biométrica e provas teóricas de habilitação, sem precisar se deslocar para outras cidades.

Para o prefeito Hugo Luiz, a entrega da Estação Mista em Alfredo Chaves, reforça o compromisso em ampliar o acesso aos serviços de trânsito e melhorar a experiência dos usuários. “Estamos felizes com essa novidade em Alfredo Chaves, agora nossos moradores não irão precisar mais sair daqui do município para acessar esses serviços. Nossa gratidão ao governador Renato Casagrande”, disse o prefeito.

O evento contou também com a presença de autoridades locais e estaduais, além de representantes do Departamento Estadual de Trânsito e da Prefeitura de Alfredo Chaves.