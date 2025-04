Renan Delfino participa de reunião sobre ODS no Ministério Público do ES

O presidente da Câmara Municipal de Anchieta e também da ASCAMVES (Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Espírito Santo), Renan Delfino, esteve em Vitória nesta semana para cumprir uma importante agenda institucional no Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

O encontro teve como principal objetivo fortalecer a articulação em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa busca impulsionar ações integradas voltadas ao progresso humano, social, ambiental e econômico nos municípios capixabas.

A participação de Renan Delfino no encontro evidenciou o papel de destaque da Câmara de Anchieta e da ASCAMVES na promoção de políticas públicas sustentáveis e interligadas no Espírito Santo. Representando os legislativos municipais do estado, Renan ressaltou a importância de fortalecer o diálogo e ampliar as ações voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“É uma honra estar aqui representando não só a Câmara de Anchieta, mas também todas as câmaras municipais por meio da ASCAMVES. Os ODS são um compromisso coletivo com o futuro, e é fundamental que o Legislativo esteja engajado para transformar esses objetivos em ações concretas que melhorem a vida das pessoas”, afirmou.

Durante o evento, a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, ressaltou a importância da união entre instituições públicas e sociedade civil para o avanço da Agenda 2030 no Estado. “É por meio da cooperação com as câmaras municipais e outras entidades que construiremos uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável”, destacou.

Renan Delfino reafirmou seu compromisso, como presidente da ASCAMVES, de manter o diálogo contínuo com as Câmaras Municipais do Espírito Santo. Seu objetivo é fortalecer a adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e incentivar a implementação de boas práticas na gestão pública em todo o estado.