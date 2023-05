Resistência à insulina: como o organismo de pacientes obesos ‘se acostuma’ com maus hábitos

De acordo com o cirurgião especialista em cirurgia bariátrica, Dr. Fábio Rodrigues, a resistência à insulina é um dos principais motivos pelos quais deve-se contar com um apoio multidisciplinar

A insulina é um dos principais hormônios relacionados à obesidade, ela é fundamental para a regulação do açúcar no sangue, produzida pelo pâncreas, ela permite que as células absorvam e utilizem a glicose como fonte de energia, no entanto, ela pode não trazer todos os seus benefícios quando o organismo desenvolve resistência à insulina.

A resistência à insulina é uma condição em que as células do corpo têm dificuldade em responder adequadamente à sua ação, isso resulta em níveis elevados de glicose no sangue, levando ao desenvolvimento de diabetes e obesidade, ela pode advir de predisposição genética ou maus hábitos alimentares e estilo de vida sedentário, fazendo com que seu organismo trabalhe mais para manter o nível de glicose, o que pode gerar diversos problemas.

De acordo com o cirurgião especialista em cirurgia bariátrica, Dr. Fábio Rodrigues, a resistência à insulina deve ser tratada com mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares, em especial após a realização de uma cirurgia bariátrica com o apoio de uma equipe multidisciplinar.

“A adoção de uma dieta equilibrada, prática regular de atividades físicas, dormir adequadamente, entre outros cuidados para levar uma vida mais saudável são fundamentais tanto para a prevenção quanto para o tratamento da resistência à insulina”.

“Esse tipo de mudança no estilo de vida ganha mais importância ainda quando o paciente realizou recentemente uma cirurgia bariátrica, o que gera a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar com profissionais qualificados, para evitar que o paciente volte a ganhar o mesmo peso”, explica Dr. Fábio Rodrigues.

Sobre Dr. Fabio Rodrigues

Dr. Fábio Rodrigues é graduado em Medicina desde 2003, com especialização em cirurgia geral e bariátrica, além de pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva. Atua como cirurgião da obesidade e das doenças metabólicas desde 2015 e já acumula mais de 1.500 cirurgias realizadas. Atualmente, além das cirurgias bariátricas, vem concentrando também seu foco na performance dos pacientes após a cirurgia.