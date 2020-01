Retomada de investimentos em Anchieta será discutida nesta sexta (24)

today23 de janeiro de 2020 remove_red_eye32

Com a expectativa de retomada do crescimento em Anchieta, empreendedores da região se reúnem, nesta sexta-feira (24), no “Fórum Mais Negócios”, onde serão detalhados oportunidades e negócios que podem surgir a partir do retorno das operações da Samarco. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) estará presente no evento, reforçando seu empenho na estruturação de ações para potencializar o desenvolvimento das diferentes atividades econômicas da área.

Ao participar do Fórum, o Bandes reconhece e estimula diversos tipos de atividades produtivas para as pequenas e médias empresas, contribuindo para a melhoria da competitividade da economia local.

Com a perspectiva de retomada das atividades da Samarco, investir no setor metalomecânico é uma ótima oportunidades para empreendedores da região. A cadeia produtiva incorpora todos os segmentos responsáveis pela transformação de metais nos produtos desejados, desde a produção de bens até serviços intermediários, incluindo máquinas, equipamentos, veículos e materiais de transporte.

Metalomecânica

O segmento é um dos prioritários do banco devido ao caráter promissor para o desenvolvimento regionalmente equilibrado. No Espírito Santo, o setor envolve diferentes segmentos da economia local, entre eles mineração, metalurgia e siderurgia. Os empreendedores poderão ter acesso às linhas de financiamento operadas pelo Bandes, aos programas de fomento e incentivos destinados à indústria metalomecânica.

Com a disponibilidade de linhas de financiamento e de programas como o Bandes Indústria 4.0, focado na adoção de práticas inovadoras na produção, os empresários podem adquirir insumos e maquinário ou ampliar e modernizar suas instalações. Além disso, empresas que atuam como fornecedoras podem investir em infraestrutura para atender às demandas, configurando assim, uma cadeia produtiva completa.

O evento

O “Fórum Mais Negócios”, promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), acontece em três diferentes encontros durante janeiro. O primeiro, que ocorreu, nessa quarta-feira (22), em São Mateus, apresentou demandas principalmente do setor de petróleo e gás e celulose. Além do encontro de Anchieta, nesta sexta-feira (24), o terceiro será na próxima sexta-feira (31), em Vitória, em que a ArcelorMittal Tubarão abre seus investimentos e oportunidades de compras para o empresariado capixaba.

Serviço

Encontro de Negócios – Samarco

Data: 24 de janeiro

Horário: 08h30

Local: Sesi/Senai – Anchieta



Por Beatriz Moreira