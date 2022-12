Réveillon 2023: Vitória terá show pirotécnico e atrações musicais em três pontos

O espetáculo de luzes e cores no céu de Vitória, na virada de ano, contará com uma série de novidades. Além do show pirotécnico, moradores e turistas poderão curtir várias atrações musicais em três pontos da capital: Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras. A programação vai começar na véspera, com um show especial na orla de Camburi.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, reforçou que a festa será o maior Réveillon que a capital já teve. “Serão dois dias de festa com atrações nacionais e locais, com a arte e cultura capixabas contempladas nas programações. Vitória espera os capixabas e turistas na sexta e no sábado. É só escolher entre a Praia de Camburi, a orla de Santo Antônio ou a Ilha das Caieiras. Venham se divertir com a família e amigos com muita paz e tranquilidade! Esse é o Réveillon do reencontro e uma grande festa para todos. A queima de fogos vai ser algo que vai emocionar a todos que estiverem presentes. Venha conosco se divertir, tenho certeza que vai ser uma festa magnífica”.

Shows

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) está com uma programação especial para o Réveillon 2023. Ao todo, serão montados três palcos na cidade: um na Prainha de Santo Antônio, outro na Ilha das Caieiras (Rua Felicidade Corrêa dos Santos), e um terceiro na orla de Camburi, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. Em Camburi, serão dois dias de programação: na sexta-feira (30) e no sábado (31).

As atrações culturais incluem nomes de bandas regionais e também do cenário musical nacional. Confira:

Em Camburi, a festa terá dois dias:

Sexta-feira (30)

20h – Cristian Sullivan

22h – Filipe Fantin

00h – Carla Visi e Márcia Short

Sábado (31)

19h – Neno Bahia

21h – Léo Lima

23h – Olodum

01h – Escola de Samba Novo Império

Em Santo Antônio e na Ilha das Caieiras, a festa acontece no dia da virada, sábado (31), e a programação ficou assim:

Santo Antônio

20h – Feijão Balanço

22h – Reder Matos

00h – Leonardo Valentim

Ilha das Caieiras

20h – Banda Prakatum

22h – Cheiro da Cor

00h – LeqSamba

Balsas

Praia de Camburi: Serão duas balsas grandes e três balsas menores.

Localização: estarão atracadas na direção da Adalberto Simão Nader.

Show pirotécnico com duração de 20 minutos.

Jardim Camburi: Serão uma balsa grande e duas balsas menores.

Localização: estarão atracadas na direção do Parque da Vale.

Show pirotécnico com duração de 20 minutos.

Santo Antônio: Será uma balsa média.

Localização: estará atracada na direção da Rodovia Serafim Derenzi.

Show pirotécnico com duração de 08 minutos.

Ilha das Caieiras: Será uma balsa média.

Localização: estará atracada na direção da Praça Dom João Batista.

Show pirotécnico com duração de 08 minutos.

Limpeza

Equipes da Central de Serviços atuarão a partir das 05h, nos dias 31/12/2022 (sábado) e 01/01/2023 (domingo), para garantir a limpeza dos pontos.

Banheiros químicos

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) e a Central de Serviços vão disponibilizar 450 banheiros químicos, que estarão em pontos estratégicos nos dias 30 e 31. Serão 400 em Camburi, 25 em São Pedro e 25 na Ilhas das Caieiras.

Alimentação

Para quem quiser degustar comidas e bebidas, na Praia de Camburi, haverá uma praça de alimentação, além de Food Truck´s, que estarão localizados no bolsão entre os quiosques K6 e K7.

Segurança

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) terá todo o efetivo envolvido na Operação Réveillon. Nos locais onde haverá shows e queima de fogos, os agentes estarão posicionados, seja nas interdições, seja em pontos estratégicos, atendendo segurança pública e viária.

Participarão da operação agentes dos grupamentos de Trânsito, de Proteção Comunitária, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Grupamento Tático Operacional (GTO).

As equipes serão abastecidas com informações da Central Integrada Operacional de Monitoramento (Ciom), que controla as câmeras espalhadas pelo município, além do reconhecimento facial.

As regiões dos eventos terão também patrulhamento preventivo e ostensivo, com uso de viaturas.

Também haverá equipes do Salvamar (salvamento marítimo) em três pontos de Camburi.

Ambulâncias

A preocupação com a saúde e o bem-estar da população também faz parte dos festejos. Serão disponibilizadas seis ambulâncias (três de suporte básico e três de suporte avançado), sendo quatro ambulâncias nos pontos da Praia de Camburi, uma em Santo Antônio e uma na Ilha das Caieiras.

As três ambulâncias de suporte avançado serão compostas por equipe com motorista, socorrista, médico e enfermeiro.

Saúde

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas.

Pronto Atendimento

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III; e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na Rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

As equipes serão reforçadas para garantir agilidade no atendimento aos munícipes.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, localizado na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.

Trânsito

A Avenida Dante Michelini, entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader, estará totalmente interditada no sentido Jardim Camburi, das 20h30 de sábado (31) até as 3 horas de domingo (1º de janeiro de 2023). No sentido Centro, a interdição será das 21h30 do dia 31 às 3 horas do dia 1º.

O trânsito no sentido Jardim Camburi será desviado pelas seguintes vias: Anísio Fernandes Coelho, Hugo Viola, Des. Dermeval Lyrio, Rosendo Serapião de Souza Filho e Adalberto Simão Nader, seguindo itinerário normal. Já no sentido Praia do Canto, será desviado pelas vias: Dra. Zilda Arns, Adalberto Simão Nader, Rosendo Serapião de Souza Filho, Des. Dermeval Lyrio, Hugo Viola e Anísio Fernandes Coelho, seguindo itinerário normal.

Em Jardim Camburi, a Avenida Dante Michelini, entre as ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, no sentido Atlântica Parque, estará totalmente interditada das 21h30 de sábado (31) até as 3 horas de domingo (1º). O trânsito será desviado pelas ruas Gelú Vervloet dos Santos, Carlos Martins e demais vias adjacentes.

Tendas

Para quem deseja reservar espaços para montagem de tendas na praia de Camburi, as inscrições on-line já estão abertas. Para se inscrever, basta acessar a página de reservas da PMV, clicando aqui. As inscrições vão de quarta-feira (21) até o dia 28 dezembro, às 18 horas.

Ao todo, serão disponibilizadas 513 áreas de 25 metros quadrados cada. Moradores e turistas podem reservar as áreas, de forma on-line e gratuita, sem a necessidade de ir até a Prefeitura.

Regulamento

A montagem das tendas deverá ocorrer a partir das 18 horas do dia 30/12/2022 (sexta-feira) até as 16 horas do dia 31/12/2022 (sábado). A desmontagem deverá ser feita obrigatoriamente até as 18 horas do dia 01/01/2023 (domingo).

Vale ressaltar que o aluguel, montagem e desmontagem das tendas serão de responsabilidade do requerente e que é indispensável que cada tenda tenha um recipiente para armazenamento do lixo produzido. Além disso, não serão permitidas a reserva e a demarcação do espaço com utilização de cordas, fitas, cercas ou qualquer outro tipo de material. Somente será permitida uma tenda por requerente e o agrupamento de, no máximo, duas áreas.

Também não será permitida a utilização das tendas para fins mercantis, sob pena de sanções legais. A fiscalização municipal poderá exigir a apresentação da devida autorização, que deverá ser apresentada em meio digital ou impresso pelo responsável, no local da instalação da tenda.

foto Leonardo Silveira