Réveillon em Vila Velha terá espetáculo pirotécnico de 14 minutos em 16 pontos

today30 de dezembro de 2025 remove_red_eye106

Vila Velha se prepara para receber mais de 1 milhão de pessoas na celebração do Réveillon 2026, com uma estrutura distribuída ao longo da orla. O principal destaque da virada será o espetáculo pirotécnico disparado a partir de 12 balsas posicionadas no mar e quatro pontos adicionais de fogos instalados na areia, com previsão de duração de 14 minutos. Além disso haverá 12 torres com DJs.



As balsas estarão posicionadas a cerca de 300 metros da faixa de areia, formando um corredor contínuo sobre o mar. A distribuição garante amplitude, profundidade e simetria ao espetáculo, permitindo visibilidade integral do show a partir de diferentes pontos da orla. O disparo será realizado de forma sincronizada, com monitoramento e acionamento feitos a partir de terra por meio de tecnologia GPS.



O roteiro pirotécnico do Réveillon 2026 foi redesenhado e contará com novos modelos de artefatos, desenvolvidos para maior tempo de permanência no céu, cores mais definidas e combinações cromáticas ampliadas. Os efeitos atingirão grandes aberturas, compatíveis com a escala da orla de Vila Velha.



Entre os artefatos previstos estão bombas com explosões divididas em quatro cores bem definidas; bombas que formam círculos com mudança cromática; e bombas em tons como rosa, azul, verde-limão, laranja e vermelho. O espetáculo também incluirá efeitos tridimensionais e figuras geométricas, como corações duplos, cogumelos luminosos, círculos com estrelas, representações do planeta Saturno, efeitos em zigue-zague conhecidos como abelhas prateadas, dupla palmeira azul com dourado e bombas de múltiplas aberturas coloridas.



Outra característica do show será o uso de placas de leques com novos ângulos de disparo, que produzem aberturas horizontais ao longo de toda a orla. Essas placas estarão sincronizadas com bombas de maior calibre, combinando disparos rasantes e explosões aéreas em camadas simultâneas, criando um efeito panorâmico contínuo no horizonte.



A dinâmica do espetáculo foi reorganizada para 2026, com sequências mais rápidas, momentos de preenchimento volumétrico entre as balsas, grandes aberturas simultâneas e transições progressivas até o clímax final da virada do ano.



Além do show de fogos, a programação contará com 12 torres com DJs distribuídas ao longo da orla. Oito dessas estruturas estarão localizadas na região 1 e outras quatro na região 5. As torres contarão com iluminação cênica e painéis de LED, permitindo que o público acompanhe a contagem regressiva para a chegada do novo ano, com trilha sonora baseada em música brasileira e eletrônica. As apresentações terão início a partir das 20 horas.



A infraestrutura marítima envolve 12 balsas, além de rebocadores e lanchas de apoio, garantindo segurança e precisão no acionamento dos fogos.



Na área de segurança, a Guarda Municipal de Vila Velha atuará com 150 agentes e 45 viaturas, entre motos e carros, distribuídos em pontos estratégicos da orla e em áreas de maior concentração de público na virada do ano.



Durante o período de celebração, o trânsito no município seguirá sem interdições.



Confira a direção onde as balsas ficarão:

Praia de Itaparica

01 – Rua Ayrton Senna da Silva

02 – Rua Aniceto Frizzera Filho

03 – Rua Itapemirim

04 – Rua José Feliz Chein

05 – Rua Dr. Gilson Santos

06 – Praça do Ciclista

07 – Rua Maria de Oliveira Mares Guia



Praia da Costa e Itapuã

01 – Rua Diógenes Malacarne

02 – Entre as ruas 15 de Novembro e Champagnat

03 – Entre as ruas Sergipe e Ceará

04 – Entre as ruas Pernambuco e Maranhão

05 – Entre as ruas Santa Catarina e Resplendor



Pontos de fogos na areia

01 – Ponta da Fruta

02 – Nova Ponta da Fruta

03 – Praia dos Recifes

04 – Barra do Jucu