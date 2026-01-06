Revisão do Plano Diretor Municipal fortalece polo logístico de Vila Velha

Vila Velha está ajustando engrenagens estratégicas para reforçar sua posição no mapa logístico do Espírito Santo e do Brasil. A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) – aliada à expansão do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) e ao aporte de investimentos em mobilidade urbana –, desenha um novo ciclo de desenvolvimento econômico, com mais previsibilidade para os investidores e mais empregos para os moradores.



Na prática, o novo PDM de Vila Velha funciona como um GPS urbano. Ele redefine o uso do solo, organiza o território e aponta, com clareza, onde podem se instalar empreendimentos logísticos, industriais e empresariais, de forma a reduzir conflitos urbanos e aumentar a atração de novos empreendimentos.



Neste contexto, as atividades portuárias também se alinham ao ordenamento da cidade. Não por acaso. O TVV – responsável por 94% de toda a movimentação de cargas do Espírito Santo – vive um ciclo de expansão acelerada, com crescimento de 70% em sua retroárea e também com investimentos em automação e uso de tecnologias de ponta, como guindastes operados remotamente, que reduzem tempo e custos operacionais.



Planejamento urbano

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o avanço logístico de Vila Velha é resultado de planejamento urbano aliado a investimentos estruturantes. “Estamos organizando nosso território para crescer com equilíbrio. A revisão do Plano Diretor, os investimentos no porto e as melhorias na mobilidade urbana fazem parte de uma estratégia clara: gerar empregos, renda e desenvolvimento sustentável, sem improviso”, destaca.



O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Joel Rangel, também considera que a revisão do plano traz maior segurança jurídica aos investidores e aos técnicos municipais, além de cortar custos e viabilizar novos projetos.



“Com a revisão do Plano Diretor Municipal, Vila Velha cria um ambiente de negócios bem mais previsível e competitivo. Quando o investidor sabe exatamente onde pode construir, qual atividade é permitida no local e quais são os parâmetros urbanos de cada bairro ou região da cidade, ele ganha tempo, reduz riscos e toma decisões assertivas, com mais confiança”, afirma Rangel.



Expansão e integração multimodal

Já Luiz Eduardo Dalfior, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico (em exercício), salienta a importância de garantir que a revisão do PDM dialogue diretamente com as operações portuárias, com o transporte de cargas e os investimentos no setor logístico de Vila Velha. Ele também considera a integração dos modais marítimo, rodoviário e ferroviário como essencial para aumentar a competitividade logística da cidade e do próprio Estado.



“O Complexo Portuário de Vila Velha, além de se conectar à Rodovia do Sol, à ES-388, às rodovias Darly Santos e Leste-Oeste, e à nova BR-447 – que vai ligar o TVV à BR-262, em Viana – também possui ramal ferroviário de acesso à Estrada de Ferro Vitória-Minas e, ainda, à Ferrovia Centro-Atlântica. Esta integração é estratégica, pois incentiva as atividades logísticas e aumenta a competitividade capixaba nos mercados nacional e internacional”, pontua Dalfior.



Desafios

Apesar do cenário promissor de Vila Velha, alguns desafios ainda estão no radar da gestão municipal, como os gargalos viários situados no entorno da orla portuária; a necessidade de maior aproveitamento da malha ferroviária; e a importância da ampliação contínua das retroáreas logísticas.



Entre as medidas previstas para o médio prazo estão novos projetos de engenharia para melhorar a fluidez do tráfego urbano pesado, a expansão das áreas operacionais do TVV e o fortalecimento da integração com a malha ferroviária.



Planejando o crescimento da cidade de forma prévia, promovendo regulações com clareza e investindo onde o mapa aponta, Vila Velha deixa de ser passagem e vira destino. E o impacto econômico deste processo já é visível. A cidade registrou crescimento de 12% nas exportações; um avanço expressivo na importação de veículos (com alta de 132% entre 2024 e 2025) e na melhoria do desempenho de setores como siderurgia, mineração, celulose, granito, agronegócio e logística.



Importância econômica do Complexo Portuário de Vila Velha

O Complexo Portuário de Vila Velha é um importante motor econômico para o município e o Estado, alavancando o desenvolvimento local e regional e gerando empregos diretos e indiretos. Sua localização privilegiada e infraestrutura moderna permitem a movimentação eficiente de cargas diversas, tornando-o um hub logístico estratégico para o Espírito Santo.



Principais contribuições

– Movimentação de cargas: os portos de Vila Velha movimentam cerca de 94% de toda a carga do estado do Espírito Santo, o que aponta a importância estratégica do complexo portuário para o comércio exterior do Estado.



– Geração de empregos: o porto gera milhares de empregos diretos e indiretos em toda a cadeia produtiva do setor logístico capixaba.



– Exportações: Vila Velha registrou um aumento de 12% nas exportações de mercadorias e matéria-prima, impulsionando a diversificação da base produtiva e a abertura de novos negócios.



– Investimentos: a VPorts, empresa que administra o porto, projeta fazer investimentos em obras de infraestrutura para melhorar os serviços portuários e contribuir para a integração de todos os modais logísticos.



Setores beneficiados

– Indústria automobilística: o Complexo Portuário de Vila Velha é um dos principais hubs do país para a importações de veículos, com um crescimento de 132% em 2025, em relação a 2024.



– Logística: o porto é um importante centro de distribuição de cargas, com acesso a rodovias e ferrovias que conectam a região a outros centros de comércio nacional e internacional.



– Comércio: o porto impulsiona o comércio local e regional, permitindo a importação e exportação de bens e mercadorias.



– Siderurgia e mineração: o complexo é um importante ponto de escoamento de produtos siderúrgicos e minério de ferro.



– Celulose: a movimentação de celulose é uma das operações de carga relevantes no complexo.



– Granito: a infraestrutura é projetada para receber cargas de granito, um importante produto do Estado.



– Agronegócio: o Porto de Vila Velha movimenta cargas como malte, beneficiando a indústria de bebidas.



Oportunidades

A expansão urbana em Vila Velha está sendo alinhada com oportunidades de desenvolvimento econômico e geração de empregos e renda para a população, por meio de uma gestão urbanística que prioriza o desenvolvimento sustentável e equitativo, por meio da revisão do Plano Diretor Municipal.



Assim, a cidade busca promover a ocupação igualitária do seu território, integrando os usos necessários ao desenvolvimento social, como habitação popular e a criação de condições econômicas favoráveis para toda a sociedade.

