Ricardo Ferraço entrega praça e autoriza recapeamento de vias em Guarapari

today11 de maio de 2026 remove_red_eye67

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, participou nesta segunda-feira (11), em Guarapari, da entrega das obras de revitalização da Praça Edson Germano dos Santos, localizada no bairro Olaria. Durante a agenda no município, também foi assinada a Ordem de Serviço para o recapeamento asfáltico de 41 ruas e avenidas em diferentes bairros da cidade.

A revitalização da praça incluiu a reforma completa da quadra poliesportiva, instalação de nova cobertura, implantação de parquinho infantil e melhorias nos espaços de convivência. A proposta é ampliar as opções de lazer, esporte e convivência para os moradores da região.

Durante o evento, o governador destacou os investimentos realizados no município nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana e espaços públicos.

“Guarapari vive um novo momento, com investimentos importantes em mobilidade, infraestrutura e espaços públicos. Nosso compromisso é ajudar a transformar a vida das pessoas com obras que melhoram a mobilidade urbana e fortalecem a convivência das famílias”, afirmou Ricardo Ferraço.

Também foi autorizado o início das obras de recapeamento asfáltico em vias dos bairros Nova Guarapari, Praia do Morro, São Judas Tadeu, Camurugi, Olaria, Independência, Coroado, Kubitschek, Adalberto Simão Nader e Perocão.

As intervenções serão executadas pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com investimento de R$ 13,3 milhões. Segundo o Governo do Estado, cerca de 136 mil moradores serão beneficiados pelas melhorias, que têm como objetivo ampliar a mobilidade urbana, melhorar a trafegabilidade e reforçar a segurança viária.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou que os investimentos em infraestrutura contribuem para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, também participou da agenda e ressaltou a importância da parceria entre município e Governo do Estado para a realização das obras.

A agenda em Guarapari dá sequência a uma série de investimentos realizados pelo Governo do Estado no município. No último sábado (09), Ricardo Ferraço inaugurou as obras de pavimentação da Rodovia ES-388, no trecho entre a BR-101, em Amarelos, e a comunidade de Rio Claro.

A obra contou com investimento superior a R$ 12 milhões e contemplou cerca de 8,5 quilômetros de extensão, incluindo pavimentação em blocos de concreto intertravados, instalação de meio-fio e implantação de sinalização horizontal e vertical.

De acordo com o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Edmar Fraga Rocha, a intervenção deve contribuir para o desenvolvimento da região, além de garantir mais segurança e conforto aos moradores e produtores locais.