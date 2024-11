Rinite gustativa: o nariz que “escorre” na hora da refeição

Mais comum em idosos, esse tipo de reação está vinculado a alterações no sistema nervoso durante a alimentação; médico explica as razões e como tratar do problema com pequenas mudanças de hábito

Imagine que você está em uma refeição agradável, quando, de repente, começa a sentir o nariz escorrendo de forma intensa, obrigando-o a interromper a comida para assoar o nariz. Esse incômodo pode ser um sinal de rinite gustativa, uma condição que faz com que o corpo reaja com coriza excessiva ao comer alimentos muito quentes ou muito frios.

Embora pareça algo simples, esse problema pode afetar a qualidade de vida de quem sofre com ele, causando constrangimento e limitações, especialmente durante refeições em público ou com a família.

A rinite gustativa é um tipo de rinite que ocorre durante a alimentação e não tem relação com alergias, mas sim com a temperatura dos alimentos. “É uma resposta exagerada do corpo a estímulos térmicos, como comida muito quente ou muito fria”, explica o Dr. Gilberto Pizarro, otorrinolaringologista.

A condição é mais comum em idosos e ocorre devido a uma desregulação no sistema nervoso, que controla as funções corporais, como a produção de secreção nasal.

Sintomas

O principal sintoma da rinite gustativa é a coriza (secreção nasal) que surge durante a alimentação. “A pessoa começa a sentir o nariz escorrendo, o que pode interromper a refeição e causar constrangimento, principalmente em público”, explica o Dr. Gilberto.

Em casos mais raros, podem ocorrer espirros ou obstrução nasal, mas o sintoma predominante é a coriza. Fora da alimentação, o nariz geralmente se comporta de maneira normal, o que a diferencia da rinite alérgica, cujos sinais são contínuos.

“Gatilhos”

Embora não haja um alimento específico que cause a rinite gustativa, fatores como a temperatura e alimentos picantes ou ácidos podem agravar os sintomas. “Alimentos muito quentes ou frios são os maiores vilões, assim como pimentas, limão e frutas ácidas, que estimulam mais o sistema nervoso e podem intensificar a coriza”, alerta o especialista.

Além disso, o estresse pode piorar os sintomas, já que ele afeta o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parassimpático. “Situações sociais, como refeições em grupo, podem aumentar a intensidade da coriza, gerando desconforto adicional”, acrescenta o médico.

Tratamento

Embora não exista uma cura definitiva para a rinite gustativa, ela pode ser controlada com algumas mudanças simples no estilo de vida e, em casos mais graves, com medicação. Dr. Gilberto recomenda evitar alimentos com temperaturas extremas, bem como substâncias que possam irritar o nariz, como pimentas e frutas cítricas.

Abaixo seguem as principais dicas que o especialista recomenda para controlar a rinite gustativa:

– Evite alimentos muito quentes ou muito frios. Alimentos em temperatura extrema são os principais responsáveis pela coriza.

– Limite o consumo de alimentos picantes e ácidos. Pimentas, limão, abacaxi e laranja podem agravar os sintomas.

– Prefira refeições em ambientes tranquilos. O estresse pode intensificar os sintomas, então procure comer em momentos de relaxamento.

– Considere o uso de medicamentos. Em casos mais intensos, um médico pode prescrever medicamentos para ajudar a controlar os sintomas.