Roberto Carlos celebra 85 anos com homenagens e emoção em Cachoeiro

today19 de abril de 2026 remove_red_eye68

O cantor Roberto Carlos chegou por volta das 16h deste domingo (19) a Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, onde comemora 85 anos de vida em meio a uma programação marcada por emoção, homenagens e reencontros com suas origens.

Logo após desembarcar no aeroporto do município, o artista participou de uma cerimônia especial em homenagem ao pai, Robertino Braga, que agora dá nome ao terminal de passageiros do aeroporto recém-reformado. O evento foi conduzido pelo prefeito Theodorico Ferraço, que também inaugurou uma placa comemorativa e instalou uma imagem do cantor ao lado do pai — gesto que visivelmente emocionou Roberto Carlos.

A solenidade reuniu diversas autoridades, entre elas o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, o vice-prefeito Júnior Corrêa, a primeira-dama Norma Ayub, o secretário interino de Cultura e Turismo Wanderson Amorim, além do ex-governador Renato Casagrande. Durante o encontro, o cantor foi presenteado com uma caixa de pio produzida pela tradicional fábrica cachoeirense Maurílio Coelho.

Em rápida declaração, Roberto Carlos destacou a emoção de retornar à cidade onde nasceu justamente no dia de seu aniversário. À noite, ele sobe ao palco para um show especial no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, reunindo fãs de diferentes gerações em uma celebração simbólica de sua trajetória.

O prefeito Theodorico Ferraço ressaltou a importância do momento para o município e anunciou novos investimentos na valorização da memória do artista. Segundo ele, a cidade seguirá avançando na revitalização do entorno da Casa de Cultura Roberto Carlos, reforçando o orgulho local pelo “filho mais ilustre”.

Já o governador Ricardo Ferraço destacou o caráter simbólico da data. Para ele, o aniversário do cantor representa também a celebração da história e das raízes culturais capixabas, reforçando o compromisso do Estado com a preservação da memória e o fortalecimento do turismo cultural.

Na mesma linha, o secretário Wanderson Amorim enfatizou o impacto da presença do artista na cidade. Segundo ele, o evento movimenta o município e fortalece a identidade cultural local, promovendo uma experiência marcante tanto para moradores quanto para visitantes.

Após as homenagens, Roberto Carlos seguiu para outros compromissos em Cachoeiro, onde permanece até esta segunda-feira (20). Na sequência, o cantor embarca para dar continuidade à sua agenda de shows e à gravação da música “Nossa Senhora” em versão em espanhol.