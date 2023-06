ROMU de Vila Velha prende homicida através de denúncia anônima

Na noite do último sábado (03), a ROMU de Vila Velha prendeu B. D. J. T, de 26 anos, em Riviera da Barra. Contra ele tinham dois mandados de prisão por homicídio. Sendo um deles pela morte do ex-chefe do tráfico de Guaranhus, Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção. O assassinato aconteceu em 2021, em Guaranhus.

A equipe da ROMU chegou até o homicida através de denúncia anônima. A equipe conseguiu interceptar o carro onde ele estava. Durante a abordagem, B.D.J.T apresentou um documento falso e tentou se passar por outra pessoa, mas logo foi descoberto. Ele portava uma porção de haxixe.

Com a autorização de B.D.J.T, os agentes foram até a casa dele e localizaram a pistola com mira laser acoplada e dois carregadores com munições. O caso foi entregue no DPJ de Vila Velha.