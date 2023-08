ROMU desarticula laboratório de maconha em Vila Velha

Durante patrulhamento nas adjacências do bairro Boa Vista na tarde do sábado (26), guardas da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Guarda Municipal de Vila Velha perceberam movimentação suspeita de um indivíduo de 21 anos com uma sacola nas mãos e, após abordagem, descobriram tratar-se de plantas de maconha.

Ao se dirigirem à residência do mesmo foi descoberto um laboratório equipado com luz e ventilação artificial, produtos fertilizantes e até controle de temperatura e de PH, além de 13 pés de maconha.

De acordo com o inspetor Afonso, da ROMU, na abordagem o indivíduo tentou dispensar a sacola e, nervoso, gaguejou bastante e entrou em contradição diversas vezes. “Disse que a maconha seria para consumo próprio, em seguida afirmou que estava conduzindo para outra pessoa. Diante das inconsistências, perguntamos se ele teria mais plantas e, com a afirmação de que só em sua residência, nos dirigimos até lá e descobrimos o laboratório”, declara o inspetor.

Chamou muito a atenção o fato de o indivíduo ter bastante conhecimento sobre o cultivo da maconha. Segundo o inspetor Afonso, ele confessou ter estudado sobre o assunto durante um ano e meio. “No local tinha até um reator de raio UV para simular o raio solar”, revela o inspetor.

Droga mais concentrada

O inspetor Afonso explica que era feita a venda da flor da maconha que, segundo o indivíduo, por ser mais concentrada, tem um preço maior: R$ 40 (grama).

Após a descoberta e desarticulação do laboratório, o indivíduo foi conduzido ao DPJ de Vila Velha para os procedimentos legais.

Patrulhamento constante

A Guarda Municipal de Vila Velha, força auxiliar de Segurança Pública, realiza o patrulhamento constantemente no município. As rondas acontecem durante o dia e à noite. Comerciantes e moradores podem acionar a GMVV através do telefone (27) 3149-7444.