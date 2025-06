Rotativo da Serra tem nova opção de pagamento rápido via QR Code

Os motoristas que estacionam em áreas de rotativo na Serra agora contam com uma nova opção de pagamento mais rápida e prática. A Prefeitura Municipal está instalando placas e adesivos com um QR Code que permite o pagamento da tarifa diretamente pelo celular, via Pix, sem necessidade de baixar aplicativo ou fazer cadastro.

A novidade está sendo implantada na região de Laranjeiras, em Parque Residencial Laranjeiras e em Serra Sede, locais onde o sistema de estacionamento rotativo já está ativo. De acordo com a equipe responsável, cerca de 300 placas e de 170 adesivos já foram instalados até o momento.

Ao apontar a câmera do celular para o QR Code disponível nas placas ou adesivos, o usuário é direcionado para o Parquímetro Virtual da Serra. Basta informar a placa do veículo, selecionar o tempo desejado e fazer o pagamento por Pix. A opção foi pensada principalmente para áreas onde não há ponto de venda físico nem presença frequente de monitores.

O diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT), Fábio Alves, avalia que a novidade irá garantir mais agilidade e conforto para quem precisa utilizar as vagas nas áreas de rotativo.

“Essa novidade foi pensada com foco na praticidade para o cidadão. Agora, o motorista não precisa mais se preocupar em procurar um ponto de venda ou baixar aplicativo. É uma solução simples e eficiente, que facilita a rotina de quem utiliza o estacionamento rotativo no dia a dia”, defende.

A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, destaca que a iniciativa visa modernizar e facilitar a vida dos motoristas que utilizam o estacionamento rotativo no município. “Estamos tornando o uso do rotativo mais prático e acessível, através de uma medida simples. Com o QR Code, o motorista ganha tempo, não precisa baixar aplicativo nem fazer cadastro, e pode pagar direto pelo celular, de forma rápida e segura”, afirma.

Além do sistema de QR Code, o rotativo da Serra também pode ser pago pelo aplicativo oficial, que continua disponível nas lojas de aplicativos dos celulares. No app, é possível visualizar o saldo e cadastrar cartões, além de consultar pontos de venda e a presença de monitores em tempo real.

foto Dayana Souza/PMS