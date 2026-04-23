Vereador Ruan Miranda propõe regras para bicicletas elétricas na orla de Piúma

today23 de abril de 2026 remove_red_eye99

Na sessão ordinária realizada na última quarta-feira (22), a Câmara Municipal de Piúma discutiu o Projeto de Lei nº 14/2026, de autoria do vereador Ruan Miranda, que trata da regulamentação do uso de bicicletas elétricas na ciclovia da orla do município.

A proposta estabelece um limite máximo de velocidade de 20 km/h para a circulação desses veículos no local. Segundo o texto, a medida tem como principal objetivo aumentar a segurança de pedestres, ciclistas e demais usuários que frequentam a ciclovia, espaço amplamente utilizado para lazer, prática esportiva e convivência social.

De acordo com o projeto, caberá ao Poder Executivo a responsabilidade de implementar a sinalização adequada, com a instalação de placas informativas sobre o limite de velocidade e orientações de segurança. O descumprimento das regras poderá resultar em medidas administrativas, conforme regulamentação a ser definida posteriormente.

Crescimento no uso preocupa

Na justificativa apresentada, o vereador destaca o aumento significativo no uso de bicicletas elétricas na orla, especialmente no último ano. Segundo ele, muitos condutores utilizam o motor elétrico para atingir velocidades incompatíveis com o ambiente compartilhado da ciclovia, o que tem gerado preocupação entre moradores, turistas e frequentadores.

O risco de colisões e atropelamentos é apontado como um dos principais motivos para a criação da proposta. A iniciativa, segundo Ruan Miranda, tem caráter preventivo e educativo, buscando evitar acidentes e promover uma convivência mais segura no espaço público.

Medida pode incluir ações educativas

Além da regulamentação, o projeto sugere que a iniciativa seja acompanhada por campanhas de conscientização, principalmente em períodos de alta temporada, quando o fluxo de pessoas na orla de Piúma aumenta consideravelmente.

Após ser discutido em plenário, o Projeto de Lei nº 14/2026 segue agora para votação dos vereadores. Caso seja aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo municipal, que poderá sancionar ou vetar a proposta.