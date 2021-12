‘S.O.S. Mulheres ao Mar 2’, ‘Muita Calma Nessa Hora’ e mais estreias da NetMovies

Confira os destaques da NetMovies, serviço gratuito de streaming:

S.O.S. Mulheres ao Mar 2 (Comédia, Romance)

Adriana, agora uma escritora bem-sucedida, segue feliz em seu romance com André, que está prestes a lançar sua mais nova coleção de moda durante um cruzeiro pelo Caribe. Porém, quando ela descobre que a bela ex-noiva do estilista irá acompanhá-lo em busca de uma reconciliação, Adriana convoca Luiza, sua irmã, e Dialinda, sua ex-diarista que agora trabalha nos EUA, para uma nova aventura.



Muita Calma Nessa Hora (Comédia)

Tita, Mari e Aninha são amigas que enfrentam momentos de decisão em suas vidas. Decididas a relaxar, elas partem para curtir um fim de semana em Búzios. No caminho encontram com Estrella, uma garota que pede carona e está atrás de seu pai desaparecido. Juntas, elas passam por diversas situações engraçadas.



Despertar – Data Limite (Documentário, Fé e Espiritualidade)

Aparições de UFOs, experiências de quase-morte e mediunidade desafiam as leis da natureza e intrigam a humanidade há séculos. Cientistas e pesquisadores começam a decifrar as experiências extraordinárias de que a consciência possa ir fora do corpo físico, indo além para outras dimensões. Despertar – Data Limite permeia uma profunda reflexão sobre a evolução moral da humanidade, o progresso individual, a grandeza do universo, o fato de não estarmos sozinhos e os possíveis desdobramentos de um futuro próximo, aliado as previsões da Data Limite do médium brasileiro Chico Xavier.



Uma Aventura Do Zico (Aventura, Esporte)

Uma rede de TV realiza uma seleção que indicará 22 garotos que farão parte de uma escolinha de futebol treinada por Zico. Entre os escolhidos estão Tuca, garoto carioca do Morro do Borel; Kazuo, nissei fanático por futebol que vive em São Paulo; Dida, auxiliar de feirante em Caruaru; e ainda Lula, uma garota gaúcha que se disfarça de menino para poder entrar no concurso. Enquanto isso Fred, o filho mimado de um magnata, não é selecionado. Para atender aos apelos do filho, o pai resolve contratar uma cientista.



Recomendados

Walt Antes de Mickey (Biografia, Drama)

Ainda criança, Walt Disney tinha por hábito desenhar os animais da fazenda onde morava. Ao crescer, ele decidiu tentar a sorte como animador na cidade grande. Decidido a ter uma empresa própria, que lhe permitisse trabalhar no que gostasse, ele enfrenta diversos obstáculos até ter a grande ideia de sua vida, um pequeno rato chamado Mickey Mouse.



Minhas Mães e Meu Pai (Comédia, Drama)

Dois irmãos adolescentes, Joni e Laser, são filhos do casal Jules e Nic, concebidos através da inseminação artificial de um doador anônimo. Contudo, ao completar a maioridade, Joni encoraja o irmão a embarcar numa aventura para encontrar o pai biológico sem que as mães saibam. Quando Paul aparece tudo muda, já que logo ela passa a fazer parte do cotidiano da família.



