Sábado (13) tem vacinação contra Poliomielite, Covid-19 e Meningite C em Vitória

12 de agosto de 2022

Mais um dia de oportunidades para se vacinar contra a Poliomielite, Covid-19 e Meningite C. Neste sábado (13), as equipes da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) estarão vacinando contra a Poliomielite as crianças de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias).

A vacinação ocorre na Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e Unidades de Saúde Santo Antônio, Ilha de Santa Maria e Santa Luiza, das 8h às 15h. Para se imunizar contra a Poliomielite não é necessário agendamento prévio. No momento da vacinação é preciso apresentar documento com foto e a carteira de vacinação.

Covid-19 e Meningite C

A vacinação contra a Covid-19 e Meningite C segue, mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

A vacinação ocorre neste sábado (13), na Igreja Evangélica Batista de Jardim de Penha, Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi e Unidades de Saúde Santo Antônio, Ilha de Santa Maria e Santa Luiza.

Grupos

Covid-19

Primeira dose

Pessoas com 3 anos ou mais.

Segunda Dose: Pfizer adulto – pessoas que receberam a primeira dose até 19/06.

– Pfizer pediátrica – crianças que receberam a primeira dose até 19/06.

– AstraZeneca – pessoas que receberam a primeira dose até 19/06.

– CoronaVac – pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias.

Terceira dose (pessoas sem imunossupressão)

– Pessoas de 12 a 59 anos, que receberam a segunda dose até 19/04.

– Pessoas de 60 anos e mais, que receberam a segunda dose até 19/05.

Terceira dose (imunossuprimidos)

– Pessoas de 12 anos ou mais, que receberam a segunda dose até 19/06.

Quarta dose (imunossuprimidos)

– Pessoas de 12 a 59 anos que receberam a terceira dose até 19/04.

– Pessoas de 60 anos e mais, que receberam a terceira dose até 19/05.

Quarta dose

– Pessoas com idade entre 18 e 59 anos, que receberam a terceira dose até 19/04.

– Pessoas de 60 anos e mais, que receberam a terceira dose até 19/05.

Poliomielite

– Crianças de 1 ano a menores de 5 anos.

Meningite C

– Trabalhadores da saúde.

– Adolescentes com idade entre 13 e 19 anos.

foto Jansen Lube/PMV