Sabores e cultura à Beira-Mar: “Festival Piúma Gastronomia & Arte” agita a Semana Santa

today16 de abril de 2025 remove_red_eye78

Prepare-se para viver momentos incríveis em Piúma! De 18 a 20 de abril, a cidade será palco da Edição Semana Santa do Festival Piúma Gastronomia & Arte, que promete encantar moradores e visitantes com uma mistura irresistível de sabores, arte e música. Em um dos cenários mais lindos do Espírito Santo, a orla de Piúma se transforma para receber o público com uma programação recheada de atrações culturais e gastronômicas.

Na sexta-feira, 18, o festival começa às 16h com a abertura da feira, seguida de uma aula show às 17h que vai abrir o apetite dos amantes da boa gastronomia. A noite segue com muita música: às 18h, o grupo Sangue Latino traz um repertório de MPB de alta qualidade, seguido por Orestes Cazote às 20h, com uma apresentação cheia de brasilidades. Encerrando a primeira noite, às 22h, Nano Vianna sobe ao palco com sua proposta sonora irreverente, o “Descontrusom”.

No sábado, dia 19, as atividades começam novamente às 16h com a abertura da feira, seguida de mais uma aula show às 17h. A música toma conta da noite com Ronnie Silveira às 18h30, trazendo o melhor do rock, Clara Marins às 20h30 com MPB de alma e coração, e Michele Freire às 22h30, representando o sertanejo com muita energia e presença de palco.

O domingo, 20 de abril, promete ser um dia especial para toda a família. A feira abre às 16h e, logo em seguida, às 16h10, o público infantil é convidado a embarcar na magia do espetáculo “Páscoa Encantada”, com o animado Papa Léguas Show. A programação musical segue com Ferna às 18h, trazendo uma fusão envolvente de jazz com ritmos brasileiros. Às 20h, a Banda Mofo agita o público com muito pop rock, e para encerrar o festival em grande estilo, Léo Mai assume o palco às 22h com um show contagiante de axé.

Além das apresentações artísticas e aulas gastronômicas ao vivo, o evento contará com uma feira gastronômica recheada de delícias locais, pratos com frutos do mar fresquinhos, quitutes artesanais e muito mais. Um verdadeiro convite para saborear o melhor de Piúma com os pés na areia e o coração cheio de alegria.

O Festival Piúma Gastronomia & Arte é uma realização da Prefeitura de Piúma, e tem como objetivo valorizar os talentos locais, impulsionar a economia criativa e oferecer uma experiência cultural inesquecível para todos.

Anote na agenda, convide a família e os amigos, e viva essa experiência única. Piúma te espera de braços abertos – com muito sabor, arte e música à beira-mar!