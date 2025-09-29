Assembleia Legislativa do ES publica editais do concurso

today29 de setembro de 2025 remove_red_eye70

Os editais do concurso da Assembleia Legislativa (Ales) foram publicados na manhã desta segunda-feira (29). O primeiro abrange 20 vagas de nível superior, sendo 15 de Consultor Legislativo e 5 de Analista Legislativo. O segundo é composto por 15 oportunidades de nível fundamental para o cargo de Agente de Polícia Legislativa.



Os extratos dos editais de abertura foram publicados no Diário do Poder Legislativo desta segunda, mas os editais completos estão na página do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), organizador do concurso público. As remunerações iniciais variam de R$ 3,1 mil a R$ 9,3 mil e a jornada de trabalho para todos os cargos é de 30 horas semanais.

Edital do concurso para os cargos Consultor Legislativo e Analista Legislativo

Edital do concurso para o cargo Agente de Polícia Legislativa

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet, pelo endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no link correspondente ao certame, no período das 9 horas do dia 6/10/2025 às 16 horas do dia 30/10/2025.



O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 para Agente de Polícia Legislativa, R$ 115 para Analista Legislativo e R$ 220 para Consultor Legislativo. Há possibilidade de isenção total da taxa de inscrição para candidatos com limitações de ordem financeira, para prestadores de serviço no período eleitoral, para pessoas com deficiência e para doadores de sangue.



O pedido de isenção deve ser feito entre as 9 horas do dia 6/10/2025 até as 16 horas do dia 8/10/2025.



Provas

As provas de nível superior serão aplicadas no dia 23 de novembro, sendo as objetivas para Analista Legislativo e Consultor Legislativo na parte da manhã e as discursivas para Consultor Legislativo à tarde.



Já as provas para Agente de Polícia Legislativa serão realizadas no dia 30 de novembro no turno da tarde. As provas serão aplicadas nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.



Banca examinadora

A banca responsável pelo concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) é o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O instituto é sediado em Belo Horizonte (MG) e é responsável por concursos como o do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de Sergipe e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) do Maranhão.



Confira abaixo mais informações sobre os cargos com vagas

Consultor Legislativo

Para disputar uma das 15 vagas de Consultor Legislativo é necessário nível superior na área pretendida. Em alguns casos, será aceita a apresentação de qualquer curso superior somado à experiência de, no mínimo, três anos na área. O salário-base inicial é de R$ 9,3 mil por 30 horas semanais, podendo chegar a R$ 14,9 mil após as progressões na carreira.



Saiba mais sobre o cargo de Consultor Legislativo



Analista Legislativo

A exigência também é de nível superior para o cargo de Analista Legislativo. Serão cinco vagas disponíveis, sendo quatro para Analista Legislativo – Contabilidade / Financeiro / Folha de Pagamento (Ensino Superior Completo na área de Contabilidade) e 1 vaga para Analista Legislativo – Secretaria Legislativa / Administrativa (exigência de curso superior nas áreas administrativas, legislativas ou jurídicas). Das 4 vagas para a área de Contabilidade, 1 é destinada a candidatos negros. O salário-base inicial de R$ 4,6 mil e a carga horária de 30 horas semanais.



Saiba mais sobre o cargo de Analista Legislativo



Agente de Polícia Legislativa

O cargo de Agente de Polícia Legislativa oferece 15 vagas. O cargo traz como pré-requisito ter nível fundamental completo ou técnico-profissionalizante equivalente e também Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria B.



O salário inicial base é de R$ 3.142,65, podendo chegar a R$ 6.537,41 no fim da carreira. Das 15 vagas ofertadas, 9 são de ampla concorrência, 3 são reservadas para negros, 2 para pessoas com deficiência e 1 para indígenas.



Além dos valores da remuneração básica, os Agentes de Polícia Legislativa podem receber mensalmente um valor adicional de R$ 3.504,34 por exercerem Função Gratificada Especial de Segurança Legislativa (FGESL). Para fazer jus à gratificação, o servidor precisa, conforme avaliação do gestor, atender a requisitos que envolvem critérios como bom desempenho e cumprimento de metas.



A jornada de trabalho do Agente de Polícia Legislativa poderá ocorrer conforme a necessidade do serviço e de acordo com a especificidade das atividades e poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive em finais de semana e feriados e/ou em sistema de plantão, admitindo-se a realização de jornadas especiais.



Saiba mais sobre o cargo de Agente de Polícia Legislativa



Benefícios

Além do salário-base, os novos servidores dos três cargos contam com benefícios como auxílio-creche (R$ 500 para cada filho de até 6 anos de idade, regularmente matriculado em creches ou pré-escolas); auxílio-alimentação (R$ 1.949,45); auxílio-saúde (variável de R$ 312,12 até R$ 1.864,95, de acordo com a idade do servidor); incentivo educacional; além de adicional por tempo de serviço e assiduidade.



Os servidores também podem alcançar aumento na remuneração se progredirem na carreira ao longo dos anos. Para isso, precisam cumprir os requisitos estabelecidos para a progressão funcional do cargo, que incluem critérios como pontuação na avaliação de desempenho, realização de cursos, publicação de artigos, entre outros.