COVID-19 | Saiba quais são as medidas protetivas anunciadas pelo governador Renato Casagrande

today16 de março de 2021 remove_red_eye81

Visando frear ainda mais o avanço da Covid-19 no estado, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, acaba de anunciar as novas medidas restritivas que serão adotadas durante esses 14 dias de quarenta, que começa a partir desta quinta-feira, dia 18. Essas medidas atinge os 78 municípios do estado.

O pronunciamento foi feito através das redes sociais do governo do estado, em forma de coletiva de imprensa.

De acordo com Casagrande, “essas medidas são difíceis, mas necessárias. O grande problema é a demora na chegada da vacina e a falta de coordenação nacional. Hoje estamos com 91% de ocupação de leitos de UTI. É um número muito grande de pessoas internadas. Nosso estado é o único que mais abriu leitos de UTI no Brasil”, disse.

Vale ressaltar que as medidas são restritivas e não um lockdown.

Veja quais são as medidas clicando no link:

https://drive.google.com/file/d/1T2i0LUMdkOnU4ukhO7Q3H7ZR77gbKP8F/view?usp=sharing