Sam Sabbá integra elenco do filme “Uma Canção”

today6 de fevereiro de 2026 remove_red_eye69

“Estou muito feliz de estar neste projeto e muito grato por tudo que tenho aprendido com meu personagem”, diz o ator

Depois de apresentar ao público seu primeiro EP, “Hoje é por Você”, no fim do ano passado, Sam Sabbá começa 2026 com o fôlego renovado. Em ritmo intenso, ele está no sul do Brasil filmando o longa-metragem “Uma Canção”.

A relação de Sam Sabbá com seu personagem (Tomás), passa diretamente pela música, elemento comum na trajetória de ambos. Na produção, Tomás chega à fase adulta como um cantor famoso dos Estados Unidos, o que aproxima ainda mais o artista do seu papel.

“Uma curiosidade deste trabalho foi termos gravado a música ‘You´re Here Right Now’ ao vivo no set, com câmera e som. Foi um momento muito especial, que me marcou ainda mais por ser a música tema do longa”, conta o Sam.

No melodrama, o espectador vai acompanhar a vida de Flora, que muda drasticamente após ser expulsa de casa, por estar grávida do filho de um vereador importante de uma cidade pequena. Anos depois, o desaparecimento de seu filho Tomás, a lança em uma busca dolorosa por respostas, revelando segredos, intrigas e abuso do poder.

Com produção da Accorde Filmes, direção de Paulo Nascimento e roteiro de Fernanda Vilella e Anderson Vianna, as filmagens estão acontecendo em Porto Alegre, Muitos Capões e Mendonza.

“As gravações têm sido incríveis. O set é leve e acolhedor e a equipe se entrosou muito bem. Viramos uma grande família e isso faz toda diferença na hora de gravar”, comenta o artista.

Ampliando seu território criativo, Sam Sabbá se lança neste projeto que dialoga abertamente com temas urgentes e profundos das relações humanas.