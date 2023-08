Samarco abre 350 vagas para cursos de capacitação profissional

28 de agosto de 2023

Ações serão destinadas às pessoas que moram nos territórios onde a empresa atua em MG e ES

A fim de contribuir para a formação das pessoas que moram nos territórios onde a Samarco atua em Minas Gerais e no Espírito Santo, a empresa abriu, nesta segunda-feira (28/08), 350 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos, além de disponibilizar um banco para inscrições de currículos no endereço https://www.samarco.com/oportunidades/.

O objetivo da ação é contribuir para que a empresa consiga preencher grande parte das 600 vagas que abrirá até julho de 2024 com a força de trabalho das comunidades anfitriãs e priorizando pessoas que pertencem aos grupos minorados.

Esses empregos diretos atendem à demanda para ampliação da capacidade de produção dos atuais 30% para 60% até o primeiro trimestre de 2025. O banco de currículos – destinado para atuação nas unidades de Minas Gerais e do Espírito Santo – são para cargos de nível operacional, técnico e superior e as inscrições no banco de currículos serão avaliadas pelos próximos 12 meses. Atualmente, a empresa conta com 12 mil empregados (as) próprios (as) e contratados (as) nos dois Estados. Desse total, cerca de 9 mil atuam em Minas Gerais.

“Todos os cadastros para vagas e qualificações serão avaliados e, caso estejam aderentes ao perfil, as pessoas serão convocadas para o processo seletivo. O nosso objetivo ao oferecer capacitações para as pessoas residentes das nossas comunidades é que elas possam concorrer às vagas que serão disponibilizadas, reforçando o nosso compromisso de compartilhar valor com os territórios”, afirma a gerente de Atração, Adriana Gomes.

Qualificações gratuitas

Os cursos serão realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Cedtec (Ensino e Soluções Didáticas). O início será em outubro deste ano e podem se inscrever pessoas que moram nos distritos de Águas Claras, Santa Rita Durão, ambos no município de Mariana, e em Antônio Pereira, em Ouro Preto. Já no Espírito Santo podem se inscrever moradores (as) de Anchieta, Guarapari e Piúma.

Dentre os cursos gratuitos a serem ofertados estão o de Mecânica Industrial, Soldador Multiprocesso, Instrumentação Industrial, Técnico de Mineração, Técnico de Automação, Operador de Processo de Mineração, Técnico em Eletrotécnica e Qualificação em Solda. Alguns dos cursos terão turmas exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência.

“Foi muito gratificante fazer o curso de Eletricista Industrial. Foi uma grande ajuda para quem não está trabalhando e até mesmo para quem já trabalha, para melhorar o nosso currículo”, afirma Nayara Godoy, recém-formada no curso de Eletricista Industrial e moradora do distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. Em agosto, 35 alunos e alunas daquele distrito concluíram o curso de Eletricista Industrial, uma realização da Samarco em parceria com o Senai.

Van itinerante e plantão no Sine

Para atingir um maior número de pessoas, a Samarco irá disponibilizar uma van que irá passar na zona urbana e em alguns distritos de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas, em Minas Gerais de 5 a 16 de setembro. Já no Espírito Santo a van irá circular entre os dias 18 e 22 de setembro pela cidade de Guarapari, Anchieta (incluindo distrito de Mãe-Bá) e Piúma.

Além da van, a Samarco irá realizar um plantão no Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Mariana, Ouro Preto e Anchieta entre 11 e 20 de setembro. O objetivo será ajudar as pessoas interessadas a se inscreverem no banco de currículos e nas qualificações.

Confira os dias da van, dos plantões no Sine e sobre os cursos acessando https://www.samarco.com/oportunidades/. Nesse endereço também será possível conferir as vagas que serão oferecidas pela empresa nos próximos 12 meses.