Samarco abre inscrições para cursos gratuitos em Anchieta e Guarapari

27 de janeiro de 2026

Maiores de 18 anos e com residência comprovada na região podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro; as vagas são para qualificação em Pedreiro de Alvenaria, Instrumentação Industrial e Eletricista Industrial

A Samarco abriu, na última segunda-feira, dia 26/1, as inscrições para a qualificação em Alvenaria/Pedreiro, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Anchieta, e em Instrumentação Industrial e Eletricista Industrial, realizado pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDTEC) de Guarapari. A iniciativa integra o programa Cursos para as Comunidades, que oferece capacitação profissional gratuita para moradores do entorno das operações da empresa.

Com carga horária de 160 horas, os cursos serão ministrados no período noturno, com previsão de início em março de 2026. Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais e residência comprovada em Anchieta, Guarapari ou Piúma. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de fevereiro, pelo site www.vagas.com/samarco.

A oferta faz parte do processo de retomada operacional gradual da Samarco e busca preparar moradores para futuras oportunidades na própria empresa e em prestadoras de serviço da região.

“As capacitações fortalecem o nosso compromisso de priorizar a contratação local”, afirmou o analista de Recursos Humanos Alan Augusto Ribeiro Resende.

Desde que o programa foi implementado, em 2022, mais de 2.000 moradores das comunidades vizinhas, de Minas Gerais e do Espírito Santo, passaram por 78 turmas de capacitação ofertadas pelo programa.

A Samarco reforça que os cursos são 100% gratuitos e voltados para as comunidades vizinhas às suas unidades.