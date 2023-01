Samarco assume a presidência do Mining Hub

A líder de inovação da Samarco Alessandra Prata assumiu, na terça-feira (24), a presidência do Mining Hub, primeiro hub de mineração do mundo que conta com 38 empresas associadas do setor, sendo 22 mineradoras e 16 fornecedores. Um dos programas mais conhecidos, o M-Start chega em 2023 em sua 9ª edição, na qual a Samarco está com um desafio na temática Fontes de energias alternativas. Além do M-Start, quatro novos programas foram lançados no último mês de dezembro e serão implementados em 2023.

A governança do Mining Hub é gerida por três líderes representantes de mineradoras e Alessandra Prata estará à frente da gestão do hub até dezembro de 2023. No ano passado, a Samarco integrou o grupo de coordenação e participou da revisão do planejamento estratégico do Mining Hub, que passou a ter um novo propósito que o posiciona como um ator que se antecipa e lidera mudanças que impactam o segmento da mineração e que, a partir do conhecimento e iniciativas de inovação, promove a transformação positiva no setor mineral.

“Estar à frente desse hub de inovação aberta significa liderar o grupo das empresas associadas junto com o grupo de coordenação e diretor executivo, para alcançarmos o novo propósito. Para a Samarco é significativo estar à frente do Mining Hub, pois a inovação é um dos nossos valores e ela é essencial para a continuidade e sustentabilidade do nosso negócio. O Mining Hub é mais do que interação com startups e tenho certeza que teremos um ano de muito trabalho e bons desafios”, destacou Alessandra Prata.

O presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, participou do evento e destacou a importância do Mining Hub para o setor.

“Desde a nossa retomada incluímos a inovação como um traço cultural necessário. O Mining Hub contribui para investirmos cada vez mais em soluções inovadoras para os desafios futuros”, afirmou Vilela, que destacou a satisfação de ter a Samarco como líder do Mining Hub durante esse ano, por meio da líder Alessandra Prata.

O CEO da Anglo American no Brasil, Wilfred Bruijn (Bill), destacou a chegada da Samarco à presidência do Mining Hub. ” É uma satisfação passar o bastão do nosso hub à Samarco, uma empresa com expertise em inovação”, disse.

O Hub

O Mining Hub criou recentemente outros programas como o M-Impact, para busca de soluções que impactam a cadeia da mineração, com foco nas pessoas, comunidades e sociedade; o M-Science que visa parcerias com universidades, instituições de pesquisa, Centros de Inovação para o desenvolvimento de projetos sustentáveis, sobretudo na temática da descarbonização; o M-Future que propõe estudos sobre as tendências de futuro para transformação dos negócios e o M-Academy com o objetivo de influenciar os envolvidos na cadeia de mineração, criando uma cultura de inovação no mercado.

foto divulgação Samarco