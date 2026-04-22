Samarco avança em sustentabilidade em 2025

today22 de abril de 2026 remove_red_eye25

Companhia amplia recirculação de água, mantém uso de energia renovável e reforça governança e agenda de reparação

A Samarco apresentou avanços relevantes em sua agenda de sustentabilidade em 2025, com evolução consistente em indicadores ambientais, sociais e de governança. Os dados constam no Relatório Anual de Sustentabilidade (RAS 2025), divulgado nesta semana, e refletem a integração crescente da agenda ESG à estratégia da companhia.

Na frente ambiental, a empresa manteve 100% do consumo de energia elétrica proveniente de fontes renováveis e rastreadas e atingiu 87,7% de recirculação global de água. A unidade de Ubu, no Espírito Santo, operou com recirculação integral e balanço hídrico positivo. A destinação sustentável de resíduos não minerais alcançou 95% no período.

Na agenda climática, a Samarco manteve sua trajetória de redução de emissões de gases de efeito estufa e recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, que reconhece a qualidade e a transparência de seu inventário.

No campo social, a companhia destinou R$ 22,4 milhões a iniciativas socioinstitucionais e movimentou R$ 1,6 bilhão em compras por meio do Programa Força Local, beneficiando mais de 2,2 mil fornecedores em Minas Gerais e no Espírito Santo. Programas de qualificação e desenvolvimento alcançaram cerca de 1,1 mil pessoas ao longo do ano.

A governança e a segurança operacional permaneceram como prioridades. A Samarco manteve 100% de aderência ao Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos (GISTM), com monitoramento contínuo de suas estruturas.

Em 2025, 89% do rejeito arenoso gerado foi reaproveitado nas obras de descaracterização da barragem de Germano. A empresa também investiu R$ 52,5 milhões em 84 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco em automação, inteligência artificial, economia circular e tecnologias de empilhamento a seco.

Na agenda de reparação, em cumprimento ao Novo Acordo do Rio Doce, a companhia avançou na conclusão de obras estruturantes, na recuperação ambiental e na implementação de sistemas de abastecimento de água em municípios impactados. As iniciativas também incluíram a proteção de áreas de reflorestamento e nascentes, além de ações de geração de renda para comunidades locais.

Segundo o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, os resultados refletem o esforço da empresa em conciliar retomada operacional, responsabilidade socioambiental e visão de longo prazo.

“A evolução dos nossos indicadores demonstra que estamos avançando de forma consistente, com foco em segurança, eficiência e transparência, em linha com as expectativas da sociedade”, afirma.

A diretora de Sustentabilidade, Mariana Lisbôa, destaca que a companhia vem consolidando a integração entre sustentabilidade e estratégia empresarial. “Nosso compromisso é garantir que esses avanços sejam duradouros e gerem valor real para as pessoas e para os territórios onde atuamos”, diz.

A partir de 2026, a Samarco prevê ampliar a transparência com a divulgação pública de metas de longo prazo, reforçando sua estratégia de crescimento responsável.

O Relatório Anual de Sustentabilidade 2025 está disponível em:

https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2026/04/Samarco_Relatorio-Sustentabilidade-2025.pdf

foto Nitro