Samarco capacita associações do Espírito Santo para elaboração de projetos sociais

today27 de dezembro de 2022 remove_red_eye75

Integrantes de Associações de Moradores e Pescadores de Anchieta e Guarapari concluíram o curso para elaboração de projetos sociais, oferecido gratuitamente pela Samarco, por meio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES). A última etapa da capacitação terminou em dezembro com a finalização de visitas técnicas para assessoria às comunidades.

“Essa capacitação foi planejada para apoiar as comunidades na organização de suas ideias e elaboração de seus projetos, já que percebemos que algumas pessoas tinham boas iniciativas, mas não conseguiam materializar”, ressaltou a analista de Relações Institucionais da Samarco, Lídia Praça.

O curso teve duração de dois meses e foi dividido em dois módulos teóricos, além da parte prática com assessoria em elaboração de projetos. A iniciativa contou com a participação de 70 pessoas de 13 comunidades.

Participaram as comunidades de Condados, Porto Grande, Meaípe e Residencial Beira Mar, de Guarapari. E associações de Belo Horizonte, Goembê, Recanto do Sol, Castelhanos, Guanabara, Chapada do Á, Parati, Mãe-Bá e Ubu, de Anchieta.

“Além de oferecer esta oportunidade de orientação às comunidades do entorno e o estreitamento das relações da empresa com as comunidades, o programa de capacitação para projetos torna o convívio mais harmônico e traz possibilidades para construção de programas locais sustentáveis”, destacou o representante da Associação de Moradores de Belo Horizonte, em Anchieta, Leovegildo Junius Brandão Simões.

foto divulgação Samarco