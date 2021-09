Samarco doa R$ 50 mil em equipamentos para o Hospital de Piúma

Na última sexta-feira, dia 17 de setembro, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição recebeu da Samarco, uma doação de quase R$ 50 mil em equipamentos. Tratam-se de 10 kits de umidificador para oxigênio frasco PVC, 10 válvulas reguladoras para cilindro com fluxômetro, 1 monitor multiparamétrico (ECG, RESP, Sp02, PR, PNI, TEMP de canal duplo), 2 bombas de infusão, 3 aspiradores de secreção, 5 macronebulizadores com traqueia, máscaras para oxigênio e 10 oxímetros de dedo portátil.

Participaram da solenidade o Prefeito de Piúma Paulo Cola, o Vice Pastor Ezequias, a representante da Samarco Lídia Praça, o Secretário de Saúde Gustavo Meyreles, o diretor do hospital Geovane Bidim de Paula, o médico Dr. Renato Zanelato, como servidor, o Presidente da Câmara Municipal José Carlos Araújo e parte da equipe do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com o diretor do hospital, Geovane Bidim, os equipamentos serão de extrema importância não só para atender as vítimas da Covid-19, como às demandas normais da instituição.