Samarco é homenageada na Mec Show como uma das maiores investidoras do Espírito Santo

6 de agosto de 2022

A Samarco foi homenageada durante a Mec Show – Feira da Metalmecânica e Inovação Industrial, como uma das maiores investidoras do Espírito Santo. Representantes da empresa participaram do evento, realizado no município de Serra (ES), entre os dias 2 e 4 de agosto. O presidente da empresa, Rodrigo Vilela, recebeu o troféu entregue pelas instituições.

“Fomos reconhecidos como empresa parceira da indústria do Espírito Santo. É assim, com um passo de cada vez, que estamos reconquistando a confiança dos nossos públicos de interesse rumo a nossa visão: ser reconhecida pela superação e reconstrução das relações sociais, ambientais e econômicas”, destacou Vilela.

A Mec Show, maior feira de metalmecânica e inovação industrial do Espírito Santo é promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico (Sindifer) e pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC).

Com o tema “Investimentos e Oportunidades”, o gerente-geral do Complexo de Ubu, Alysson Werneck, destacou as ações executadas pela Samarco desde sua retomada, a expectativa de investimentos para a unidade e o projeto de inovação sobre uso de resíduos de lavra de mármore na produção de pelotas.

“Para este ano prevemos investimentos de aproximadamente R$ 200 milhões na Unidade de Ubu. Inovamos em nossa forma de fazer uma mineração diferente, pois ao implementar o estudo para o uso dos resíduos de lavra de mármore como insumo para pelotização, em complementação ao calcário, entregamos melhorias para a sociedade, meio ambiente e também para nossos clientes”, frisou Alysson.

Painéis

A gerente-geral de Suprimentos da Samarco e coordenadora geral do Prodfor em 2022, Ailana Vilela, proferiu palestra com o tema “Os desafios da cadeia de Supply Chain e a inovação da Indústria 4.0”.

“Nos últimos anos têm sido inúmeros os desafios para a cadeia de suprimentos, impactada, sobretudo, por fatores externos, trazendo volatilidade ao mercado e restrição de fornecimento de insumos e materiais. A temática ESG é uma realidade que estará cada vez mais presente nas relações e cadeia de fornecimento buscando uma mineração mais sustentável. A Samarco, por meio de programas como o Força Local e Prodfor, tem caminhado na direção certa nessa temática”, avaliou Ailana.

Durante a homenagem aos fornecedores referência em segurança indicado pelas empresas compradoras, Lindomar Mesquita, gerente de Segurança do Trabalho na Unidade de Ubu, homenageou a contratada Vitória Industrial.

“A Vitória Industrial incorporou as diretrizes da Samarco, transformando segurança em valor, adotando práticas seguras e criando um ambiente onde o cuidado ativo, ou seja, o comportamento seguro é uma pratica de todos onde a ajuda mútua leva a um ambiente cada dia mais seguro”, falou.