Samarco entrega escola municipal para comunidade de Porto Grande, em Guarapari

today15 de dezembro de 2022 remove_red_eye68

A Samarco concluiu as obras de construção da Escola Municipal Emília Ana de Lyrio, que irá atender os moradores da comunidade de Porto Grande, em Guarapari. O espaço foi entregue ao município nesta quinta-feira (15/12).

As obras tiveram duração de um ano e meio e contaram com a contratação de mão de obra local da comunidade. A estrutura conta com playground, sala dos professores, sala de informática, cozinha, área de serviço, depósito de material e outros ambientes. A implantação da unidade faz parte de uma condicionante da Licença Operacional da Usina III, no complexo de Ubu, em Anchieta.

Escola de Guarapari .

“Estamos felizes por realizar mais essa entrega, um benefício para a comunidade em geral. A escola trará mais conforto, especialmente por se tratar de um local que oferece estrutura adequada para o desenvolvimento dos estudantes, trazendo aprendizado, qualidade de vida para alunos, professores e funcionários”, ressaltou o gerente de Produção, Gabriel Rossoni.

A obra para construção da escola foi uma escolha da comunidade, que também escolheu o nome da instituição, em homenagem a uma das moradoras mais antigas do local, Emília Ana de Lyrio.

foto Jefferson Rocio