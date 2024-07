Samarco entrega projeto de atracadouro nas comunidades de Ubu e Parati

today22 de julho de 2024 remove_red_eye62

A Samarco entregou, na segunda-feira (15), projeto de um atracadouro para as comunidades de Ubu e Parati, em Anchieta. A iniciativa, um investimento de aproximadamente R$ 100 mil feito pela Samarco, contempla um atracadouro com dois braços: uma para desenvolvimento das localidades, ou seja, para utilização dos pescadores, e outro para uso turístico.

“A demanda de um projeto de um atracadouro surgiu junto às comunidades e à Associação de Pescadores de Ubu/Parati. Ao entregarmos esse projeto compartilhamos valor com localidades que nos recebem há tantos anos, além de fortalecermos a cadeia produtiva com o objetivo que Ubu e Parati tenham cada vez mais autonomia e empoderamento social”, afirmou o gerente do Porto da Samarco, Rodrigo Abreu.

Juntas, as comunidades de Ubu e Parati possuem cerca de 200 pessoas que vivem da atividade pesqueira. O projeto do atracadouro prevê um braço com 80 metros e outro com 120 metros com um lado de atracação. A construção do atracadouro dependerá de captação de recursos.

“Essa iniciativa é um dos sonhos dos pescadores de terem mais capacidade de ir e vir, de aumentarem a produção e de angariarem fundos para a nossa comunidade”, afirmou o presidente da Associação de Pescadores de Ubu e Parati, Simão Barbosa Pereira.

Programa de Apoio às Comunidades

A Samarco desenvolve há quatro anos um programa de apoio às comunidades de pescadores em cinco comunidades próximas ao Porto de Ubu, operado pela empresa: Porto Grande e Meaípe, em Guarapari, e Mãe Bá, Ubu e Parati, em Anchieta. O programa é uma das condicionantes do licenciamento ambiental do Terminal Marítimo de Ponta Ubu, operado pela Samarco. Nos últimos anos cada comunidade recebeu um atlas que contempla um retrato etnográfico, sociocultural e histórico das localidades.

O projeto do atracadouro é parte do plano estratégico construído pela comunidade de pescadores e marisqueiros da região, por meio do programa de apoio.

foto Jefferson Rocio