Samarco faz entrega de kit escolar para estudantes de MG e Espírito Santo

today5 de março de 2025 remove_red_eye23

A Samarco, com o apoio de 60 integrantes do seu Programa de Voluntariado, entregou na semana passada, kits escolares para estudantes nas proximidades de suas operações, no Espírito Santo e em Minas Gerais. A iniciativa reforça o compromisso com as comunidades onde a empresa está inserida, consolidando um relacionamento mais próximo, pautado na responsabilidade social.

No estado capixaba foram seis ações, sendo cinco em Anchieta e uma em Guarapari. Em Minas Gerais foram duas ações realizadas. Os kits compostos por mochilas e materiais escolares, proporcionaram um apoio para as famílias no início do ano letivo. No Espírito Santo foram distribuídos mais de 640 kits.

O prefeito de Anchieta, Leonardo Abrantes, participou da entrega dos kits escolares.

“A parceria entre a Samarco e comunidade é essencial para o desenvolvimento sustentável, saudável de ambas as partes. Foi uma ação muito organizada, com demonstração de carinho e cuidado. Para a comunidade, a iniciativa foi importante e vai ajudar as famílias”, afirmou Lenimara Pereira, diretora de duas escolas, no Espírito Santo.

A secretária de Educação de Anchieta, Shuana Louzada Cypriano Simas, avaliou que a iniciativa é extremamente positiva, pois representa um investimento direto na educação das crianças e adolescentes das comunidades.

“Além de contribuir para a redução dos custos das famílias com material escolar, essa ação reforça a importância da responsabilidade social corporativa, demonstrando o compromisso da empresa com o desenvolvimento educacional e social da região. A distribuição dos kits também pode favorecer o engajamento dos estudantes, proporcionando melhores condições para a aprendizagem e incentivando a permanência na escola”.

Para um dos voluntários da Samarco, Alysson Werneck, gerente-geral de Operações de Ubu, a ação foi uma experiência enriquecedora. “Participar dessa ação foi muito gratificante. Acredito que ações voluntárias mudam as pessoas de dentro para fora. Ver as crianças felizes e saber que temos uma pequena contribuição para o seu desenvolvimento educacional foi algo muito especial”, comentou.

Segundo Rafael Botelho, gerente-geral de Responsabilidade Social, além de contribuir com a educação e o desenvolvimento das comunidades vizinhas a empresa teve a oportunidade de reforçar os valores de responsabilidade social e solidariedade dentro da Samarco.

As ações foram marcadas por uma atmosfera lúdica e alegre, com a presença de animadores infantis e com a distribuição de pipoca e algodão doce, na ocasião em Minas Gerais.

“A ação não só beneficiou os alunos, mas também inspirou nossos colaboradores e as empresas contratadas a se engajarem cada vez mais em projetos que fazem a diferença na sociedade onde a Samarco atua. Estamos muito satisfeitos com os resultados e comprometidos em seguir contribuindo para a construção de um futuro melhor para todos”, ressaltou.

As ações foram marcadas por uma atmosfera lúdica e alegre, com a presença de animadores infantis e com a distribuição de pipoca e algodão doce, realizadas com o apoio dos (as) voluntários (as) da Samarco que se engajaram ativamente, organizando e realizando as entregas, além de oferecer o suporte necessário durante o evento.

fotos de Jeferson Roccio/Nicolas Medeiros e Rodrigo Júnior de Morais Nascimento