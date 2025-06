Samarco inicia atividade de dragagem no Porto de Ubu, em Anchieta

A Samarco deu início, na terça-feira (17/6), à atividade de dragagem de manutenção no Porto de Ubu, em Anchieta. A previsão é que a atividade dure cerca de dez dias. Trata-se de um procedimento de rotina realizado em todos os portos, que visa retirar da área portuária os sedimentos que se depositaram a partir de um processo natural, causado pelo próprio movimento da maré e de correntes.

A dragagem é importante para manter um nível de profundidade adequado para as operações de atracação e desatracação dos navios, garantindo assim a segurança operacional e ambiental na movimentação das embarcações. A ação é realizada, em média, a cada três anos.

O processo é coordenado por empregados da empresa, com fiscalização externa. Dessa forma, a Samarco busca garantir que todos os requisitos ambientais sejam cumpridos, 24 horas por dia.

O local de disposição, área no mar de natural captura de sedimentos, também é licenciado e fica a cerca de 3,24 km da área portuária.

A Samarco possui autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para realizar a dragagem, além de atuar de acordo com as normas da Marinha e Capitania dos Portos.

Segurança dos pescadores

Durante o período da dragagem, por medidas de segurança, os pescadores são orientados a não acessarem a região na área do trajeto da draga, entre a área dragada e o ponto de disposição do material. A Samarco está em diálogo constante com pescadores (as) e marisqueiros (as) ativos da Associação de Pescadores de Ubu e Parati, em Anchieta, e da Associação de Pescadores de Meaípe, em Guarapari, de forma a mantê-los informados durante o período da atividade.

Em caso de dúvidas, a empresa disponibiliza a Central de Relacionamento da Samarco, disponível 24h por dia, todos os dias da semana: 0800 033 8485.

foto Jefferson Rocio