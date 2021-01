Samarco inicia carregamento do primeiro navio após o reinício das operações

today10 de janeiro de 2021 remove_red_eye48

Atracou na manhã deste domingo (10) no Porto de Ubu, em Anchieta, o navio que fará o primeiro embarque após o reinício das operações da Samarco.

O embarque do navio, com cerca de 75 mil toneladas de pelotas de minério de ferro, está previsto para ocorrer até amanhã (11), com destino à Europa.



A empresa retomou suas operações no dia 23 de dezembro de 2020, com 26% de sua capacidade produtiva total, que representa a produção de cerca de 7-8 milhões de toneladas de minério de ferro por ano (Mtpa).

Fotos divulgação Samarco