Samarco lança Programa Aprendiz exclusivo para jovens negros (as)

today29 de novembro de 2022 remove_red_eye39

São 69 vagas para quatro cursos distribuídas entre Minas Gerais e Espírito Santo

A Samarco lançou o Programa Aprendiz para jovens negros (as), como mais uma ação afirmativa da empresa para promoção da diversidade, equidade e inclusão.

São 69 vagas para residentes de Mariana, Ouro Preto e região, em Minas Gerais; e Anchieta, Guarapari, Piúma e região, no Espírito Santo. Para se inscrever é necessário que o (a) candidato (a) esteja cursando o Ensino Médio ou já ter concluído esse nível de escolaridade, com idade entre 17 e 20 anos. O Programa Aprendiz será promovido em parceria com o Senai e as inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de dezembro, nos links abaixo.

– Aprendiz Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais – Complexo Industrial de Ubu (ES): vagas.com.br/v2455452

– Aprendiz Técnico Eletricista – Complexo Industrial de Ubu (ES): vagas.com.br/v2455443

– Aprendiz Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais – Complexo Industrial de Germano (MG): vagas.com.br/v2455434

– Aprendiz Eletricista Industrial – Complexo Industrial de Germano (MG): vagas.com.br/v2455428

“Essa iniciativa foi desenvolvida por meio do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão. Nosso objetivo é termos uma empresa cada vez mais inclusiva e, para isso, buscamos a inserção e desenvolvimento dos grupos minorizados, entre eles as pessoas pretas e pardas. É uma oportunidade para que jovens negros (as) tenham formação técnica e se desenvolvam, sendo profissionais qualificados (as) para o mercado de trabalho, bem como para futuras oportunidades em nossas instalações”, ressaltou a gerente de Atração e Desenvolvimento da Samarco, Adriana Gomes.

As atividades terão início em fevereiro de 2023. As pessoas selecionadas irão participar de aulas teóricas durante um ano, nas unidades do Senai em Mariana (MG) e Anchieta (ES). Após esse período, acontecerá a formação prática nas instalações da Samarco, no Complexo de Germano (Mariana/MG) e de Ubu (Anchieta/ES).

Os (as) moradores (as) de Mariana, Ouro Preto e região podem escolher entre duas modalidades: eletricista industrial ou mecânica de manutenção de máquinas industriais. Já quem reside em Anchieta, Guarapari e Piúma também terá duas opções: técnica eletricista ou mecânica de manutenção de máquinas industriais.

O (a) candidato (a) não pode ter experiência anterior como aprendiz na mesma área escolhida. O processo seletivo será composto de teste online, entrevista individual e avaliação psicológica online.

Diversidade, Equidade e Inclusão

A Samarco lançou o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) em janeiro deste ano, para fortalecer as ações de promoção da equidade racial, de gênero, da pessoa com deficiência e das pessoas LGBTI+.

Entre uma série de ações que vem sendo desenvolvidas, a empresa lançou, em agosto deste ano, o Programa de Estágio Mulheres na Mineração para promover a inclusão do público feminino no setor. Também foram oferecidas capacitações afirmativas para mulheres residentes das comunidades onde a Samarco atua em Minas Gerais, como as especializações em Soldagem pelo processo Mig-Mag e Instrumentista Industrial.

Com o Programa DE&I, a Samarco objetiva ser uma empresa que assegura e dissemina a diversidade, equidade e inclusão e que, baseada na importância das relações humanas em busca de uma mineração sustentável, trabalha com empatia, respeito e transparência em favor do bem-estar coletivo.