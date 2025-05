Samarco oferece vagas de emprego via Sine de Anchieta nesta quarta-feira (14)

today14 de maio de 2025 remove_red_eye71

Confira aqui a listagem completa de documentos, vagas e profissões

Com as vagas ofertadas pela Samarco Mineração por meio da agência do Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta, o município tem 126 vagas nesta quarta-feira (14). O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h.

Antes de sair de casa, confira a lista de documentos necessários no link abaixo.

A Samarco está contratando instrumentista, mecânico montador, caldeireiro, montador de andaimes, projetista de andaimes, montador de andaimes (líder) e técnico de medição. Ao todo, são 122 vagas para esta empresa.

Confira no link a listagem completa de documentos, de vagas e de profissões.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.

foto Jefferson Rocio/divulgação Samarco