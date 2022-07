Samarco promove lançamento do Plano Estratégico da Cadeia de Pesca em Guarapari

11 de julho de 2022

O lançamento do Plano Estratégico da Cadeia de Pesca, elaborado pelas associações de pescadores de Ubu, Parati e Meaípe, foi realizado na quinta-feira (07/07), em Guarapari. O documento foi apresentado a representantes governamentais, de instituições privadas e das comunidades, em seminário promovido pela Samarco. Na ocasião, também foi entregue o Atlas das Comunidades Pesqueiras de Mãe-Bá, de Anchieta (Ubu, Parati e Mãe-bá) e de Guarapari (Meaípe e Porto Grande) produzido com o apoio da Samarco.

“Esse plano será um instrumento importante para direcionar práticas e infraestrutura que atendam às necessidades dos pescadores e da comunidade. Foi elaborado considerando a preservação da cultura e do meio ambiente local. Nosso principal objetivo é planejar ações que fomentem o desenvolvimento socioeconômico desses profissionais da pesca, além de estreitar as relações por meio dessas parcerias”, destacou a analista de Relações Institucionais da Samarco, Lídia Praça.

O Plano foi produzido no âmbito do Programa de Apoio à Comunidade de Pescadores e integra as ações mapeadas para o fortalecimento da categoria. O documento traz um planejamento estratégico para cadeia da pesca com vistas ao desenvolvimento territorial, além de melhorias na qualidade de vida das comunidades. O programa é uma das condicionantes do licenciamento ambiental do Porto de Ubu, obtido pela Samarco.

“O apoio da Samarco veio somar e nos orientar sobre a forma de nos organizarmos, nos unirmos em torno de um objetivo comum. É um Plano Estratégico da Cadeia de Pesca, conjunto que, se não tivéssemos o apoio da equipe da Samarco jamais sairia do papel. Trabalhamos muito, nos dedicamos bastante, tivemos, com isto, a certeza de que somos capazes”, frisou o presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiras de Meaípe, Cristiano Serafim Santana.

Cerca de 60 pessoas, entre marisqueiros (as) e profissionais da cadeia da pesca, representantes do poder público municipal e estadual, do setor privado, de entidades e universidades participaram do encontro.

“Tenho boas expectativas com a criação desse plano. Acredito que irá contribuir para o desenvolvimento do nosso trabalho”, ressaltou a marisqueira, Gilcelene Cristina Assunção.

fotos Jefferson Rocio